Тренер Чехии: «Я чувствую положительную энергию от команды»

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Турции:

«Я рад, что почти все мои игроки готовы к игре. Я чувствую положительную энергию от команды, даже от игроков, которые не так много играли. Они – еще одна причина, почему я хочу, чтобы мы прошли квалификацию, чтобы мы могли дать им еще один шанс быть задействованными.

У Турции великолепные индивидуальные качества. С новым итальянским тренером они добавили больше тактического подхода и дисциплины. Некоторые из их ребят играют за клубы мирового класса. Я ожидаю, что они будут играть с четырьмя защитниками, но, возможно, и с пятью».

Матч Чехия – Турция состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.