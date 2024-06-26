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  4. Тренер Чехии: «Я чувствую положительную энергию от команды»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 15:24 |
108
0

Тренер Чехии: «Я чувствую положительную энергию от команды»

Иван Гашек поделился ожиданиями от матча против Турции

26 июня 2024, 15:24 |
108
0
Тренер Чехии: «Я чувствую положительную энергию от команды»
УЕФА. Иван Гашек

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Турции:

«Я рад, что почти все мои игроки готовы к игре. Я чувствую положительную энергию от команды, даже от игроков, которые не так много играли. Они – еще одна причина, почему я хочу, чтобы мы прошли квалификацию, чтобы мы могли дать им еще один шанс быть задействованными.

У Турции великолепные индивидуальные качества. С новым итальянским тренером они добавили больше тактического подхода и дисциплины. Некоторые из их ребят играют за клубы мирового класса. Я ожидаю, что они будут играть с четырьмя защитниками, но, возможно, и с пятью».

Матч Чехия – Турция состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.

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сборная Турции по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024 Иван Гашек
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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