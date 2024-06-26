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Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 08:23 | Обновлено 26 июня 2024, 08:24
127
0

ВИДЕО. Винисиус Тобиас вернулся. Тренировки Шахтера в зале и на поле

Футболисты «Шахтера» готовятся к новому сезону в словенском Брдо

26 июня 2024, 08:23 | Обновлено 26 июня 2024, 08:24
127
0
ВИДЕО. Винисиус Тобиас вернулся. Тренировки Шахтера в зале и на поле
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Футболисты «Шахтера» готовятся к новому сезону в словенском Брдо. Во вторник, 25 июня, команда провела вторую тренировку на сборе.

Подопечные Марино Пушича начали с занятий в тренажерном зале, после чего уже на футбольном поле выполнили разминку, серию игровых упражнений на пасинг и удержание мяча, поработали над тактикой. Завершили сессию минитурниром на 3 команды по 7 игроков.

Бразильский защитник Винисиус Тобиас, вернувшийся в расположение «Шахтера» после аренды в мадридском «Реале», тренируется вместе со всеми.

В среду, 26 июня, у «оранжево-черных» будут две тренировочные сессии.

ВИДЕО. Винисиус Тобиас вернулся. Тренировки Шахтера в зале и на поле

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Винисиус Тобиас видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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