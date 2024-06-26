Футболисты «Шахтера» готовятся к новому сезону в словенском Брдо. Во вторник, 25 июня, команда провела вторую тренировку на сборе.

Подопечные Марино Пушича начали с занятий в тренажерном зале, после чего уже на футбольном поле выполнили разминку, серию игровых упражнений на пасинг и удержание мяча, поработали над тактикой. Завершили сессию минитурниром на 3 команды по 7 игроков.

Бразильский защитник Винисиус Тобиас, вернувшийся в расположение «Шахтера» после аренды в мадридском «Реале», тренируется вместе со всеми.

В среду, 26 июня, у «оранжево-черных» будут две тренировочные сессии.

ВИДЕО. Винисиус Тобиас вернулся. Тренировки Шахтера в зале и на поле