ВИДЕО. Первая тренировка Шахтера. Горняки проводят летние сборы в Словении
Чемпионы Украины готовятся к старту сезона в словенском Брдо
24 июня стартовали летние сборы «Шахтера». Тренерский штаб и футболисты, за исключением сборников, собрались в словенском Брдо. На спортивной базе сборной Словении чемпион Украины будет готовиться к официальным матчам нового сезона.
В лагере горняков находится 31 футболист, среди которых есть несколько игроков юношеского состава. 24 июня подопечные Марино Пушича провели первую тренировку – сначала занимались в фитнес-зале, а затем переместились на поле, где выполняли беговую работу и прошли тестирование функционального состояния.
Во вторник, 25 июня, тренировочная программа дончан продолжится, а вскоре оранжево-черные проведут первый спарринг. Информация о контрольных матчах станет известна в ближайшее время. Летние сборы «Шахтера» в Словении продлится до 28 июля.
ВИДЕО. Первая тренировка Шахтера. Горняки проводят летние сборы в Словении
👊 Передсезонна підготовка стартувала!#Shakhtar pic.twitter.com/kQ4WNWM5AI— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 24, 2024
🧡 Наші хлопці повертаються до роботи!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 24, 2024
Попереду – насичена передсезонна підготовка.#Shakhtar pic.twitter.com/Z5F5mIoTP3
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