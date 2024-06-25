24 июня стартовали летние сборы «Шахтера». Тренерский штаб и футболисты, за исключением сборников, собрались в словенском Брдо. На спортивной базе сборной Словении чемпион Украины будет готовиться к официальным матчам нового сезона.

В лагере горняков находится 31 футболист, среди которых есть несколько игроков юношеского состава. 24 июня подопечные Марино Пушича провели первую тренировку – сначала занимались в фитнес-зале, а затем переместились на поле, где выполняли беговую работу и прошли тестирование функционального состояния.

Во вторник, 25 июня, тренировочная программа дончан продолжится, а вскоре оранжево-черные проведут первый спарринг. Информация о контрольных матчах станет известна в ближайшее время. Летние сборы «Шахтера» в Словении продлится до 28 июля.

ВИДЕО. Первая тренировка Шахтера. Горняки проводят летние сборы в Словении