ВИДЕО. Слова Реброва перед ключевым матчем Евро Украина – Бельгия

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем 3-го тура группового этапа против Бельгии. Игра состоится в 26 июня, начало в 19:00.

В группе E сборные Украины, Бельгии Румынии и Словакии набрали по три очка и все сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Ребров рассказал о ситуации с травмированными, оценил Ромелу Лукаку и нынешний регламент турнира.