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  4. ВИДЕО. Слова Реброва перед ключевым матчем Евро Украина – Бельгия
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 22:45 |
1372
0

ВИДЕО. Слова Реброва перед ключевым матчем Евро Украина – Бельгия

Наставник оценил соперника перед финалом группового этапа

25 июня 2024, 22:45 |
1372
0
ВИДЕО. Слова Реброва перед ключевым матчем Евро Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем 3-го тура группового этапа против Бельгии. Игра состоится в 26 июня, начало в 19:00.

В группе E сборные Украины, Бельгии Румынии и Словакии набрали по три очка и все сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Ребров рассказал о ситуации с травмированными, оценил Ромелу Лукаку и нынешний регламент турнира.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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