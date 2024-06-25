Чемпионат Европы25 июня 2024, 22:45 |
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ВИДЕО. Слова Реброва перед ключевым матчем Евро Украина – Бельгия
Наставник оценил соперника перед финалом группового этапа
25 июня 2024, 22:45 |
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Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем 3-го тура группового этапа против Бельгии. Игра состоится в 26 июня, начало в 19:00.
В группе E сборные Украины, Бельгии Румынии и Словакии набрали по три очка и все сохраняют шансы на выход в плей-офф.
Ребров рассказал о ситуации с травмированными, оценил Ромелу Лукаку и нынешний регламент турнира.
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