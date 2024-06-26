Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Наши ребята выйдут на поле только с мыслью о победе»

Бывший украинский футболист Кирилл Ковальчук поделился ожиданиями от матча сборной Украины против национальной команды Бельгии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024.

– А что скажете о ситуации в группе Е, где все четверо участников – Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют одинаковое количество очков – по три? Согласитесь, ситуация уникальная.

– Да, действительно уникальная. Такое на футбольных форумах такого уровня не часто увидишь. Это только наша сборная могла так умудриться, чтобы даже подвергнуть себя риску не выйти из группы. А в этом есть высокая вероятность, ведь мне кажется, что Словакия и Румыния в заключительном туре сыграют осторожно и завершат матч вничью. Ведь этот итог устроит обе команды. Украинской же сборной в любом случае с бельгийцами нужно играть только на победу. Если рассчитывать на ничью, то не самый лучший результат может быть. Поэтому я уверен, что наши ребята выйдут на поле только с мыслью о победном результате. Сборная Бельгии – соперник достаточно тяжелый. Судя по двум матчам, эта команда постепенно набирает обороты. На первую игру со Словакией бельгийцы вышли с недооценкой соперника и расхлябанностью, за что и поплатились. А вот во второй, с Румынией, они были максимально сконцентрированными и выглядели очень достойно. Я считаю, что румыны по игре на голову сильнее словаков. Они приятно удивляют. Как по мне, сборная Румынии одной ногой уже в плей-офф.

– Как думаете, благодаря каким составляющим команда Сергея Реброва может одолеть бельгийцев?

– Самое главное – это командная игра. Мы все хорошо знаем наших футболистов и в течение прошлого сезона наблюдали, каких вершин они достигали. Кто-то лучше, кто-то хуже – но есть чем похвастаться и чем гордиться. А вот по игре сборной, то есть немало вопросов к нашим лидерам, которые должны демонстрировать убедительную игру и вести партнеров за собой. Я считаю, чем их больше, тем лучше. Но пока в вопросе лидеров трудно. Нужен характер. Взять хотя бы тех же румын, о которых прочитал в одной статье, что почти все игроки этой сборной в своих клубах боролись за выживание. И тем парадоксальнее, что на чемпионате Европы демонстрируют такую уверенную игру. На каждом участке поля футболисты Румынии ведут борьбу, выигрывают единоборства, а из этих единоборств создается немалое давление и складываются атаки. Видно, что у румын есть класс, они умеют играть в футбол, и делают это неплохо. В матче с Бельгией в целом была равная игра. В ней румыны могли забить, сравнять счет. Но если в ворота бельгийцев в поединке с Румынией ничего не залетело, то в украинские залетело все. Лунин делал передачу на фланг защитнику, пытаясь сохранить мяч, перехват – и румын Станчу бьет, попадая в «девятку». Он же несколько раз бил и в игре с Бельгией – и ничего. Поэтому считаю, что первая игра нашей сборной на Евро-2024 – это невезение.

– А что скажете о следующей?

– Рад, что со Словакией все было иначе. Наша сборная победила заслуженно, ведь была сильнее. Украина была лучше, мобильнее. Понятно, что все мы ждали легкой победы, однако в игре со словаками она оказалась очень тяжелой. Правда, первые двадцать минут матча наши футболисты провалили. Как будто находились в каком-то шоке. Но потом разбегались, почувствовали игру и склонили ее в свою пользу. Поэтому надеюсь, что в решающую часть чемпионата Европы мы плавно входим и в следующем поединке с Бельгией как минимум не проиграем – а это уже будет считаться хорошим результатом. Конечно, распределение мест в итоговой таблице группы не зависит только от нас. Хочется, конечно, верить в победу или как минимум не проиграть. Ведь если проиграем бельгийцам, то тогда точно досрочно выбываем из турнира.

– Как считаете, какую тактику на матч с Бельгией выберет тренерский штаб сборной Украины?

– Трудно сказать. Скорее всего, будет отталкиваться от последнего матча, когда игроки неплохо вошли в игру после появления на замену. Взять, например, Яремчука. Даже судя по его послематчевому комментарию видно, что парень выкладывается и стремится себя проявить. Он заслужил место в основе, и вполне возможно, что его мы увидим в матче с Бельгией с первых минут. Видимо больше замен в составе не будет, хотя не знаю, какова ситуация с крайними защитниками. Даст ли еще Сергей Ребров шанс Конопли? Сказать сложно. Что касается вратарского звена, то думаю, что место в «рамке» займет Трубин. Хотя и он, и Лунин – очень сильные голкиперы. Любой из них может выйти на игру и проявить себя на «отлично». В случае с Луниным в матче с Румынией, считаю, было неудачное стечение обстоятельств – именно поэтому так произошло. Все же знают, что он классный вратарь. Лунин выдал шикарный сезон в мадридском «Реале», вытащив команду в финал Лиги чемпионов, где она стала победительницей. И в чемпионате Испании он сыграл хорошо. Впрочем, в карьере любого вратаря случаются подобные недавнему совпадения обстоятельств. Где-то не увидел удар из-под защитника, мяч попал в «девятку». Что ж, бывает... Все вратари пропускают.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.