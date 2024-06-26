В Баварию не пойдет. Ключевый хавбек Интера решил остаться в клубе

Центральный полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу у себя в соцсетях сообщил о том, что собирается остаться в миланском клубе, несмотря на интерес со стороны «Баварии»:

«В свете последних слухов в СМИ, хочу напрямую объяснить ситуацию.

До этого я не комментировал эти слухи из-за того, что сосредоточен на игре за сборную Турции в качестве капитана команды на Евро-2024. Однако, считаю, сейчас стоит сделать четкое заявление, чтобы избежать дальнейшего недопонимания.

Я очень счастлив в «Интере». Мои отношения с клубом и фанатами особенные. Вместе мы добились больших достижений, и я рад перспективе выиграть еще больше трофеев с «Интером» в будущем».