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  4. В Баварию не пойдет. Ключевый хавбек Интера решил остаться в клубе
Италия
26 июня 2024, 13:58 |
431
0

В Баварию не пойдет. Ключевый хавбек Интера решил остаться в клубе

Хакан Чалханоглу не собирается менять клуб нынешним летом

26 июня 2024, 13:58 |
431
0
В Баварию не пойдет. Ключевый хавбек Интера решил остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Центральный полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу у себя в соцсетях сообщил о том, что собирается остаться в миланском клубе, несмотря на интерес со стороны «Баварии»:

«В свете последних слухов в СМИ, хочу напрямую объяснить ситуацию.

До этого я не комментировал эти слухи из-за того, что сосредоточен на игре за сборную Турции в качестве капитана команды на Евро-2024. Однако, считаю, сейчас стоит сделать четкое заявление, чтобы избежать дальнейшего недопонимания.

Я очень счастлив в «Интере». Мои отношения с клубом и фанатами особенные. Вместе мы добились больших достижений, и я рад перспективе выиграть еще больше трофеев с «Интером» в будущем».

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Хакан Чалханоглу Интер Милан Бавария трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Instagram
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