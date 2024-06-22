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  4. Бавария нацелилась на одного из лидеров Интера
Германия
22 июня 2024, 09:13 |
175
0

Бавария нацелилась на одного из лидеров Интера

Хакан Чалханоглу может вернуться в Бундеслигу

22 июня 2024, 09:13 |
175
0
Бавария нацелилась на одного из лидеров Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

«Бавария» проявляет интерес к одному из лидеров «Интера», центральному полузащитнику сборной Турции Хакану Чалханоглу. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, для самого игрока готов 4-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро плюс бонусы. Чалханоглу предложение со стороны «Баварии» воспринял с интересом.

«Интер» считает Чалханоглу неприкасаемым. «Бавария» готова предложить за 30-летнего игрока 50 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 на счету Чалханоглу 15 голов и 3 ассиста в 41 матче за «Интер» во всех турнирах.

Напомним, становление Чалханоглу как футболиста проходило именно в Германии. Он занимался в академиях «Маннгейма» и «Карлсруэ» и выступал за взрослом уровне до 2017 года сначала за «Гамбург», а потом – за «Байер».

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Бавария Хакан Чалханоглу Интер Милан трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Bild
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