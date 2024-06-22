Бавария нацелилась на одного из лидеров Интера
Хакан Чалханоглу может вернуться в Бундеслигу
«Бавария» проявляет интерес к одному из лидеров «Интера», центральному полузащитнику сборной Турции Хакану Чалханоглу. Об этом сообщают немецкие СМИ.
По их информации, для самого игрока готов 4-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро плюс бонусы. Чалханоглу предложение со стороны «Баварии» воспринял с интересом.
«Интер» считает Чалханоглу неприкасаемым. «Бавария» готова предложить за 30-летнего игрока 50 миллионов евро.
В сезоне 2023/2024 на счету Чалханоглу 15 голов и 3 ассиста в 41 матче за «Интер» во всех турнирах.
Напомним, становление Чалханоглу как футболиста проходило именно в Германии. Он занимался в академиях «Маннгейма» и «Карлсруэ» и выступал за взрослом уровне до 2017 года сначала за «Гамбург», а потом – за «Байер».
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