Бавария нацелилась на одного из лидеров Интера

«Бавария» проявляет интерес к одному из лидеров «Интера», центральному полузащитнику сборной Турции Хакану Чалханоглу. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, для самого игрока готов 4-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро плюс бонусы. Чалханоглу предложение со стороны «Баварии» воспринял с интересом.

«Интер» считает Чалханоглу неприкасаемым. «Бавария» готова предложить за 30-летнего игрока 50 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 на счету Чалханоглу 15 голов и 3 ассиста в 41 матче за «Интер» во всех турнирах.

Напомним, становление Чалханоглу как футболиста проходило именно в Германии. Он занимался в академиях «Маннгейма» и «Карлсруэ» и выступал за взрослом уровне до 2017 года сначала за «Гамбург», а потом – за «Байер».