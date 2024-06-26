Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина проиграла четвертой сеяной на турнире в Истборне
WTA
26 июня 2024, 14:39 | Обновлено 26 июня 2024, 14:44
811
2

Калинина проиграла четвертой сеяной на турнире в Истборне

Ангелина впервые в карьере уступила Мэдисон Киз

26 июня 2024, 14:39 | Обновлено 26 июня 2024, 14:44
811
2
Калинина проиграла четвертой сеяной на турнире в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№44 WTA) завершила выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче второго раунда украинка, которая преодолела квалификацию, уступила четвертой сеяной американке Мэдисон Киз (№12 WTA), которая является действующей чемпионкой турнира.

Истборн. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(5), 1:6

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка проиграла впервые.

В следующем раунде Киз сыграет против Каролины Муховой (№35 WTA) или Магды Линетт (№46 WTA).

Ангелина в третий раз играла в основе этого турнира, в 2022-м она дошла до 1/4 финала.

По теме:
Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина пробилась во второй круг на травяном турнире в Истборне
Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Мэдисон Киз WTA Истборн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Бокс | 26 июня 2024, 06:15 19
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа

Александр записал видеообращение и ждет поединка Энтони и Даниеля

Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Футбол | 26 июня 2024, 08:01 9
Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит

Поединок 3-го тура группы Е Евро-2024 состоится 26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте

Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Футбол | 26.06.2024, 07:48
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Бокс | 25.06.2024, 15:44
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Стародубцева впервые сыграла на Уимблдоне. Украинка разгромила 93-ю ракетку
Теннис | 25.06.2024, 18:48
Стародубцева впервые сыграла на Уимблдоне. Украинка разгромила 93-ю ракетку
Стародубцева впервые сыграла на Уимблдоне. Украинка разгромила 93-ю ракетку
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sit Simurg
Дуже швидко обидві програли ... 
.. навіть залишилась зайва пляшка на футбол ..(
Ответить
+1
Snooker
Главное чтобы Ястремской на трибуне не было ,тогда сборная Украина выиграет у Бельгии 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 2
Футбол
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
25.06.2024, 00:44 3
Футбол
Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
25.06.2024, 23:54 5
Футбол
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
24.06.2024, 20:50 3
Бокс
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 11
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 2
Футбол
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем