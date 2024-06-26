Калинина проиграла четвертой сеяной на турнире в Истборне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№44 WTA) завершила выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче второго раунда украинка, которая преодолела квалификацию, уступила четвертой сеяной американке Мэдисон Киз (№12 WTA), которая является действующей чемпионкой турнира.

Истборн. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(5), 1:6

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка проиграла впервые.

В следующем раунде Киз сыграет против Каролины Муховой (№35 WTA) или Магды Линетт (№46 WTA).

Ангелина в третий раз играла в основе этого турнира, в 2022-м она дошла до 1/4 финала.