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  4. Успевает на футбол. Ястремская быстро проиграла Шнайдер в Бад-Хомбурге
WTA
26 июня 2024, 14:26 | Обновлено 26 июня 2024, 14:34
1320
8

Успевает на футбол. Ястремская быстро проиграла Шнайдер в Бад-Хомбурге

Даяна не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в Германии

26 июня 2024, 14:26 | Обновлено 26 июня 2024, 14:34
1320
8
Успевает на футбол. Ястремская быстро проиграла Шнайдер в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче второго раунда украинка проиграла Диане Шнайдер (№49 WTA).

Бад-Хомбург. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Диана Шнайдер – 2:6, 2:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Шнайдер сыграет с испанкой Паулой Бадосой (№113 WTA).

Отметим, что от Бад-Хомбурга до Штутгарта, где сегодня в 19:00 по Киеву сборная Украины будет играть матч Евро-2024 против Бельгии, чуть более 200 км. Ранее этот турнир покинула Элина Свитолина, которая побывала на матче сборной в Дюссельдорфе, который расположен на приблизительно таком же расстоянии от Бад-Хомбурга, что и Штутгарт.

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Даяна Ястремская WTA Бад-Хомбург Диана Шнайдер Элина Свитолина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 8
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Sashamar
Не те погано, що програла, а те, що програла свинині в якої пика ось-ось лусне від жиру.
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+6
Alehandro
Зійшлися два непорозуміння, що тільки лупити щосили вміють. От тільки у свині більш-менш залітає, а у Даяни - якось не дуже. Та ще й психи увімкнула...
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+5
Sit Simurg
Просто Даяна така людина ... Їй не бути топ-тенісисткою .. Але не треба за це її хейтити ..
У нас часто завищені очикування  ... 
а, Даяна - чудова дівчина ! (я особисто з нею спілкувався, хоч і менше хвилини ..))
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+1
Vlad Holl
В 18-19 років спокійно робила по 12-15 ейсів , а зараз просто подати не може. В 24 роки стала абсолютною лузершою і варіантів перевернути ситуацію взагалі немає. Видно татко , після допінг скандалу,  пропав не просто так , видно татко знав формулу "успіху" .
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+1
Richard Lewis
Жесть… Такій Шопопаловій наші давно не зливали 
Ответить
0
Snooker
А зачем она нужна на футболе ,пусть лучше усердно тренируется 
Ответить
-1
Vlad Holl
Казала , що набридло тренуватися , хочеться пограти . Та з такою грою будеш тренуватися вічно , бо твій результата 1 максимум 2 коло . Якісь психи , істерика , апелювання до тренера - це що за дитяча поведінка !?  Результатів мабуть не варто чекати . Нульова. 
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-1
ТвояМамка
И за пакетиком мельдония заскочить успеет 
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-3
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