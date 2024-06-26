Успевает на футбол. Ястремская быстро проиграла Шнайдер в Бад-Хомбурге
Даяна не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в Германии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).
В матче второго раунда украинка проиграла Диане Шнайдер (№49 WTA).
Бад-Хомбург. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Диана Шнайдер – 2:6, 2:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Шнайдер сыграет с испанкой Паулой Бадосой (№113 WTA).
Отметим, что от Бад-Хомбурга до Штутгарта, где сегодня в 19:00 по Киеву сборная Украины будет играть матч Евро-2024 против Бельгии, чуть более 200 км. Ранее этот турнир покинула Элина Свитолина, которая побывала на матче сборной в Дюссельдорфе, который расположен на приблизительно таком же расстоянии от Бад-Хомбурга, что и Штутгарт.
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