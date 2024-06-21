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21 июня 2024, 20:27 |
1192
1

ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины

Элина присутствовала на трибунах стадиона в Дюссельдорфе во время матча со Словакией

21 июня 2024, 20:27 |
1192
1
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
Instagram. Андрей Шевченко и Элина Свитолина

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина поддерживала подопечных Сергея Реброва на трибунах стадиона «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Свитолина опубликовала фото с празднованием первой победы Украины на чемпионате Европы. Элина также поздравила сборную:

«Наши – лучшие», – написала Элина.

ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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