ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
Элина присутствовала на трибунах стадиона в Дюссельдорфе во время матча со Словакией
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина поддерживала подопечных Сергея Реброва на трибунах стадиона «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.
Свитолина опубликовала фото с празднованием первой победы Украины на чемпионате Европы. Элина также поздравила сборную:
«Наши – лучшие», – написала Элина.
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
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