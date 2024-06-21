21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина поддерживала подопечных Сергея Реброва на трибунах стадиона «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Свитолина опубликовала фото с празднованием первой победы Украины на чемпионате Европы. Элина также поздравила сборную:

«Наши – лучшие», – написала Элина.

ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины