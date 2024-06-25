Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Во вторник украинка неудачно доиграла стартовый матч с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки (№112 WTA) со счета 3:6, 7:6(4), 2:1.

Бад-Хомбурге. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) – 3:6, 7:6(4), 5:7

Это была 7-я встреча теннисисток, украинка выиграла пять поединков.

В понедельник встречу прервали из-за из-за повышенной влажности травы.

В следующем раунде Возняцки сыграет с Вероникой Кудерметовой (№36 WTA).

Отметим, что Элина впервые играла на этом турнире.