Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира
Элина не сумела пройти Каролин Возняцки в Бад-Хомбурге
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).
Во вторник украинка неудачно доиграла стартовый матч с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки (№112 WTA) со счета 3:6, 7:6(4), 2:1.
Бад-Хомбурге. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) – 3:6, 7:6(4), 5:7
Это была 7-я встреча теннисисток, украинка выиграла пять поединков.
В понедельник встречу прервали из-за из-за повышенной влажности травы.
В следующем раунде Возняцки сыграет с Вероникой Кудерметовой (№36 WTA).
Отметим, что Элина впервые играла на этом турнире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Такая информация появилась на фоне слухов о прекращении существования днепровской команды
Чемпионов Европы-1988 нередко называют Oranje («оранжевые») или Uurwerk oranje («заводной апельсин»)
Куди все поділось?