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  4. Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира
WTA
25 июня 2024, 16:24 | Обновлено 25 июня 2024, 16:31
799
11

Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира

Элина не сумела пройти Каролин Возняцки в Бад-Хомбурге

25 июня 2024, 16:24 | Обновлено 25 июня 2024, 16:31
799
11
Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Во вторник украинка неудачно доиграла стартовый матч с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки (№112 WTA) со счета 3:6, 7:6(4), 2:1.

Бад-Хомбурге. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) – 3:6, 7:6(4), 5:7

Это была 7-я встреча теннисисток, украинка выиграла пять поединков.

В понедельник встречу прервали из-за из-за повышенной влажности травы.

В следующем раунде Возняцки сыграет с Вероникой Кудерметовой (№36 WTA).

Отметим, что Элина впервые играла на этом турнире.

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Элина Свитолина Каролин Возняцки WTA Бад-Хомбург
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 11
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30263
Не виправдовую Еліну, але вчора мала програвати Кароліна!!!
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+4
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Андрій Заліщук
ну тепер готуйся до Вімба, Елю
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+3
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C.Пеклов
перенос гри на користь Елі не пішов,аути та аути...
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+1
introvert
Молодчинка, Каролін. Так, теж шукає свій теніс, теж частенько помиляється, але хоча би думка якась проглядається у грі. На відміну від...
Куди все поділось?
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+1
introvert
"Експерша ракетка світу", звичайно, звучить краще, ніж "сто дванадцята". Головне правильно подати новину)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Nba37
Пора завершать карьеру, не удивительно такие результаты в этом году, на матчи сборной ходит и не тренируется 
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-1
Alehandro
Возняцкі ганяє по кутах, Світоліна - все повертає на центр корту... який ще може бути результат. І те, що Еліна за гру подолала дистанцію на третину більшу за суперницю - статистика дуже показова
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-2
Raien
Що це було в останньому сеті? Якісь дитячі помилки одна за одной, просто віддала гру... 
Ответить
-3
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