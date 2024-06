Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина

24 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 19) стартовала на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В 1-м раунде украинка вышла на корт против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 112).

Свитолина проиграла первый сет со счетом 3:6, во втором закрыла соперницу на тай-брейке 7:6 (7:4), а в третьем сделала брейк в 3-м гейме.

Однако соперницы не завершат поединок 24 июня. Встреча перенесена на следующий день.

Дело в том, в начале третьей партии Возняцки поскользнулась и неприятно упала. Каролин покинула корт для получения медицинской помощи, но затем сумела продолжить встречу.

Рефери решил остановить поединок. Условия для игры слишком скользкие.

В 1/8 финала победительница матча сыграет либо против Диан Парри, либо против Вероники Кудерметовой.

Play ended in Bad Homburg after tournament referee Sabine Schulz said conditions were too slippery, shortly after a fall from Caroline Wozniacki in her first round match with Elina Svitolina. A bit like the conditions, the match is delicately balanced in the third set pic.twitter.com/3ayTAJ4fqS