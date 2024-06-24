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  4. Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 июня 2024, 12:47 |
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Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Бад-Хомбурге

24 июня 2024, 12:47 |
300
0
Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

24 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче первого раунда украинка сразится с экс-первой ракеткйо мира Каролин Возняцки (№112 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Кербер – Шнайдер. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток, украинка выиграла пять поединков.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Диан Парри (№53 WTA) или Вероникой Кудерметовой (№36 WTA).

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Элина Свитолина Каролин Возняцки смотреть онлайн WTA Бад-Хомбург
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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