Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Бад-Хомбурге
24 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).
В матче первого раунда украинка сразится с экс-первой ракеткйо мира Каролин Возняцки (№112 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Кербер – Шнайдер. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 18:30 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча теннисисток, украинка выиграла пять поединков.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Диан Парри (№53 WTA) или Вероникой Кудерметовой (№36 WTA).
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