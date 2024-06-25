Чемпионат Европы25 июня 2024, 20:49 |
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ВИДЕО. Нидерланды снова сравняли счет в матче с Австрией
Гол забил Мемфис Депай
25 июня 2024, 20:49 |
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На 75-й минуте сборная Нидерландов во второй раз сравняла счет в матче третьего тура Евро-2024 против Австрии – 2:2. Гол на счету форварда «Атлетико» Мадрид Мемфиса Депая.
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Поначалу арбитр гол не засчитал из-за якобы игрой рукою Депая, однако после просмотра видеоповтора изменил свое решение.
ВИДЕО. Нидерланды – Австрия – 2:2. Депай, 75-я минута
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