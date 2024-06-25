Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил ситуацию в команде перед решающим матчем группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Матч состоится 26 июня, начало в 19:00.

— Выйдет ли на поле Виталий Миколенко? Как будет выглядеть центр поля сборной Украины?

— Виталий уже три дня работает в общей группе, я доволен, что у нас есть конкуренция на каждой позиции. Все игроки работают каждый день и готовы к завтрашнему поединку.

— Какая ситуация с Виктором Цыганковым?

— Он пока восстанавливается.

— Что вы думаете о сборной Бельгии?

– Это очень сильный соперник, перед стартом нашей группы все понимали, что бельгийцы – фавориты. Но на этом турнире все возможно, можно вспомнить матч со Словакией. Конечно, это очень сильная команда. Мы должны уважать оппонентов, но и думать о своей игре. Очень важно для нас сохранять концентрацию. Мы должны победить завтра.

— Не будет ли самоубийством играть слишком смело против этого соперника?

— Надо найти баланс, я всегда об этом говорю. У нас нет игроков, которые только обороняются или атакуют. Важно, чтобы все понимали свою роль, помогали друг другу на поле. Очень важно, как мы и соперники начнем матч. Завтра нужно исходить из того настроения, с которым мы заканчивали игру со Словакией. Во втором тайме мы прибавили в интенсивности игры, считаю, победили заслуженно.

Конечно, мы понимаем, при каких обстоятельствах пройдем дальше. Но очень важно думать о победе. Я не знаю, что думают бельгийцы, как они будут играть. Мы стараемся подготовить своих футболистов к любым сценариям.

— Какая кадровая ситуация в сборной Украины?

— Всегда есть какие-то повреждения, ведь эти матчи очень утомительны. В игре со Словакией вся команда набегала на 10 километров больше, чем с Румынией. Это очень важный фактор. Есть микроповреждения, игроки, которые сегодня могут не тренироваться. Но я уверен, что завтра все будут готовы.

— Как вы будете останавливать Кевина Де Брюйне?

— Мы должны остановить не только его. В сборной Бельгии много квалифицированных исполнителей, играющих в топ-клубах. Конечно, это головная боль для нас. Однако в первую очередь мы должны сконцентрироваться на себе.

— Какие шансы Руслана Малиновского появиться на поле?

— Конечно, у каждого есть шанс сыграть. Я доволен, что Руслан сражается, делает все для команды, невзирая на то, сколько минут получает.

— Нам бы не помешал еще один гол против Словакии. Понимали ли вы это во время матча?

— У нас сейчас есть три очка, это было очень важно в игре со словаками. Не знаю, почему люди говорят, что мы производили все замены на оборону. Мы не говорили, что должны только обороняться. Но игроки ментально понимали, что очень важно сберечь этот результат после поражения 0:3. Никто не говорил, что нам очень важно сесть в оборону, но соперник пытался отыграться.

— При двух ничьих в последнем туре в нашей группе сборная Украины не сможет выйти в плей-офф, то есть с четырьмя очками мы не сможем пройти дальше. В то же время, есть команды, которым для этого хватит и трех очков. Справедливо ли это?

– Я не знаю, справедливо или нет. Если мы займем четвертое место с четырьмя очками, значит мы заслуживаем его. Если посмотреть на матч Хорватия – Италия, то обе команды достойны были выйти в плей-офф. Но такой регламент соревнований, мы должны подстраиваться. И потому нам нужно думать не о четырех очках, а о том, как обыграть сборную Бельгии.

— Не считаете ли вы опасной слишком жесткую игру футболистов во время тренировок в преддверии таких матчей?

— Если мы не полностью тренируемся, то так потом и играем. Есть тренировки больше на восстановление, а есть и другие. Если за одну позицию конкурируют два игрока, то они должны доказывать, что лучше. Как они это докажут, если не будут бороться?

— Будете ли вы следить за ходом событий в параллельной игре?

— Информация важна, конечно, я буду знать счет. Но мы должны думать о себе, не важно, что происходит в другой игре. Мы должны показать нашу лучшую игру.

— Несколько голов Ромелу Лукаку не засчитали, есть определенная критика по отношению к нему. Соглашаетесь ли вы с тем, что он сейчас немного не тот? Будет ли он большой угрозой?

— Нет, я с этим не согласен. Это очень вертикальный игрок, достаточно крепкий. Он всегда открывается и в клубе, и в сборной. Не удивлен, что у каждой игре у него есть моменты. Поэтому мы должны тщательно отнестись к его открываниям.