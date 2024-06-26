Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии

В среду, 26 июня, состоится матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 между командами Украина и Бельгии.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров в предстоящем матче сможет рассчитывать на всех футболистов, которые находятся в заявке команды на Евро-2024.

Как известно, лишь в случае победы над «красными дьяволами» сборная Украины получит гарантированную путевку в плей-офф чемпионата Европы. А вот ничья может оставить команду за бортом следующего раунда. Не говоря уже о поражении…

Ранее букмекеры выставили котировки на матч Евро-2024 Украина – Бельгия.