Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Поединок 3-го тура группы Е Евро-2024 состоится 26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте
26 июня состоится матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.
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Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на этот матч. Явными фаворитами являются бельгийцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.68.
Ничья расценивается в 4.05, а успех сине-желтых – в 5.40.
Основные котировки на матч Украина – Бельгия:
- Победа Украины – 5.40
- Ничья – 4.05
- Победа Бельгии – 1.68
- Обе забьют – 1.84
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