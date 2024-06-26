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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 02:57 | Обновлено 26 июня 2024, 03:12
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Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит

Поединок 3-го тура группы Е Евро-2024 состоится 26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте

26 июня 2024, 02:57 | Обновлено 26 июня 2024, 03:12
415
0
Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня состоится матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на этот матч. Явными фаворитами являются бельгийцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.68.

Ничья расценивается в 4.05, а успех сине-желтых – в 5.40.

Основные котировки на матч Украина – Бельгия:

  • Победа Украины – 5.40
  • Ничья – 4.05
  • Победа Бельгии – 1.68
  • Обе забьют – 1.84
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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