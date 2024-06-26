Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит

26 июня состоится матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

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Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на этот матч. Явными фаворитами являются бельгийцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.68.

Ничья расценивается в 4.05, а успех сине-желтых – в 5.40.

Основные котировки на матч Украина – Бельгия: