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  4. Франческо КАЛЬЦОНА: «Мы заслужили выйти в плей-офф»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 13:23 |
766
0

Франческо КАЛЬЦОНА: «Мы заслужили выйти в плей-офф»

Главный тренер сборной Словакии поделился ожиданиями от матча против Румынии

26 июня 2024, 13:23 |
766
0
Франческо КАЛЬЦОНА: «Мы заслужили выйти в плей-офф»
УЕФА. Франческо Кальцона

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Румынии:

«Румыния – это физически сильная команда, и у них есть качество. Для нас это сложная игра, но у нас есть свой стиль игры, и я не люблю менять свой стиль.

Выход в плей-офф был бы великолепным результатом, и мы его заслужили. Мы играли в хороший футбол и провели великолепный отборочный раунд.

Некоторые наши игроки имеют определенные физические проблемы и иногда тренируются отдельно, но я надеюсь, что все будут готовы к игре. Я доверяю своей команде и своим игрокам – они проведут великолепную игру».

Матч Словакия – Румыния состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Франческо Кальцона сборная Словакии по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Словакия - Румыния
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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