Милан нацелился на бывшего лидера Интера

«Милан» проявляет интерес к форварду и сборной Бельгии «Челси» Ромелу Лукаку, который провел предыдущий сезон в аренде в «Роме». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «Милан» хочет арендовать Лукаку, в то время как «Челси» твердо намерен продать 31-летнего форварда нынешним летом. Ранее «Синие» снизили цену на форварда сборной Бельгии до 20-25 миллионов.

В сезоне 2023/2024 на счету Лукаку 21 гол и 5 ассистов в 49 матчах за «Рому» во всех турнирах.