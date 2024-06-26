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Италия
26 июня 2024, 15:02 |
594
0

Милан нацелился на бывшего лидера Интера

«Россонери» хотят арендовать Ромелу Лукаку у «Челси»

26 июня 2024, 15:02 |
594
0
Милан нацелился на бывшего лидера Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Милан» проявляет интерес к форварду и сборной Бельгии «Челси» Ромелу Лукаку, который провел предыдущий сезон в аренде в «Роме». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «Милан» хочет арендовать Лукаку, в то время как «Челси» твердо намерен продать 31-летнего форварда нынешним летом. Ранее «Синие» снизили цену на форварда сборной Бельгии до 20-25 миллионов.

В сезоне 2023/2024 на счету Лукаку 21 гол и 5 ассистов в 49 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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