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Англия
17 июня 2024, 19:06 |
436
1

Челси готов снизить цену на Лукаку

«Синие» готовы продать форварда за 20-25 миллионов евро

17 июня 2024, 19:06 |
436
1
Челси готов снизить цену на Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

У «Челси» возникли трудности с поиском покупателя на Ромелу Лукаку, который провел сезон в аренде в «Роме». Желающих платить за форварда сборной Бельгии 44 миллиона евро, которые требуют «Синие», не нашлось.

По информации итальянских СМИ, «Челси» существенно снизить цену на Лукаку – до 20-25 миллионов евро.

Напомним, главным претендентом на Лукаку сейчас называется «Наполи», который недавно возглавил Антонио Конте. Итальянский клуб уже делал предложение в размере 15 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов.

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Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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