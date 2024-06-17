Челси готов снизить цену на Лукаку

У «Челси» возникли трудности с поиском покупателя на Ромелу Лукаку, который провел сезон в аренде в «Роме». Желающих платить за форварда сборной Бельгии 44 миллиона евро, которые требуют «Синие», не нашлось.

По информации итальянских СМИ, «Челси» существенно снизить цену на Лукаку – до 20-25 миллионов евро.

Напомним, главным претендентом на Лукаку сейчас называется «Наполи», который недавно возглавил Антонио Конте. Итальянский клуб уже делал предложение в размере 15 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов.