Челси готов снизить цену на Лукаку
«Синие» готовы продать форварда за 20-25 миллионов евро
У «Челси» возникли трудности с поиском покупателя на Ромелу Лукаку, который провел сезон в аренде в «Роме». Желающих платить за форварда сборной Бельгии 44 миллиона евро, которые требуют «Синие», не нашлось.
По информации итальянских СМИ, «Челси» существенно снизить цену на Лукаку – до 20-25 миллионов евро.
Напомним, главным претендентом на Лукаку сейчас называется «Наполи», который недавно возглавил Антонио Конте. Итальянский клуб уже делал предложение в размере 15 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Трансляция исчезла после третьего гола Румынии
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля