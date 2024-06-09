Наполи сделал первое предложение по Лукаку. Челси хочет намного больше

«Наполи» сделал первое предложение «Челси» по поводу трансфера Ромелу Лукаку. Итальянский клуб дает за 31-летнего форварда сборной Бельгии 15 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов.

Это более чем в два раза меньше того, что требует за игрока «Челси». Лондонский клуб хочет получить за Лукаку 45 миллионов евро.

Напомним, сезон 2023/2024 Лукаку провел в аренде в «Роме». Однако «Челси» не готов снова отдавать форварда в аренду и твердо настроен продать его нынешним летом.

Недавно «Наполи» возглавил Антонио Конте, под руководством которого Лукаку успешно выступал за «Интер».