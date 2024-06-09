Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи сделал первое предложение по Лукаку. Челси хочет намного больше
Италия
09 июня 2024, 10:46 |
481
0

Наполи сделал первое предложение по Лукаку. Челси хочет намного больше

Антонио Конте хочет снова работать с бельгийским форвардом

09 июня 2024, 10:46 |
481
0
Наполи сделал первое предложение по Лукаку. Челси хочет намного больше
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Наполи» сделал первое предложение «Челси» по поводу трансфера Ромелу Лукаку. Итальянский клуб дает за 31-летнего форварда сборной Бельгии 15 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов.

Это более чем в два раза меньше того, что требует за игрока «Челси». Лондонский клуб хочет получить за Лукаку 45 миллионов евро.

Напомним, сезон 2023/2024 Лукаку провел в аренде в «Роме». Однако «Челси» не готов снова отдавать форварда в аренду и твердо настроен продать его нынешним летом.

Недавно «Наполи» возглавил Антонио Конте, под руководством которого Лукаку успешно выступал за «Интер».

По теме:
Верес может подписать экс-голкипера Черноморца
Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
Наполи Ромелу Лукаку Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек сборной Франции может пропустит стартовый матч на Евро-2024
Футбол | 09 июня 2024, 10:27 0
Хавбек сборной Франции может пропустит стартовый матч на Евро-2024
Хавбек сборной Франции может пропустит стартовый матч на Евро-2024

У Адриена Рабьо повреждение мышц бедра

Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши
Футбол | 08 июня 2024, 23:10 2
Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши
Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши

Полузащитник рассказал, что тренер был в ярости

Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Бокс | 08.06.2024, 17:19
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня
Футбол | 09.06.2024, 11:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Футбол | 08.06.2024, 22:59
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров
Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров
08.06.2024, 16:29
Бокс
Боец, который спарринговал с Джошуа и Дюбуа, сравнил силу их ударов
Боец, который спарринговал с Джошуа и Дюбуа, сравнил силу их ударов
07.06.2024, 18:14 3
Бокс
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
08.06.2024, 08:33 3
Бокс
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
08.06.2024, 00:41 1
Футбол
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
07.06.2024, 23:39 161
Футбол
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
07.06.2024, 22:29 17
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
08.06.2024, 08:06 5
Футбол
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
08.06.2024, 00:05 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем