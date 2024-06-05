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Италия
05 июня 2024, 13:04 | Обновлено 05 июня 2024, 13:06
599
0

ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте – тренер Наполи

Наставник вернулся работать в Италию

05 июня 2024, 13:04 | Обновлено 05 июня 2024, 13:06
599
0
ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте – тренер Наполи
ФК Наполи. Де Лаурентис и Конте

Клуб Серии A «Наполи» объявил о назначении Антонио Конте новым тренером команды. Контракт с опытным специалистом подписан до лета 2027 года.

Наставник не работал с весны 2023 года, когда покинул «Тоттенхэм». До этого Конте тренировал «Ювентус», «Челси», «Интер», сборную Италии и другие команды.

«Наполи» неудачно провел сезон 2023/24. После завоевания чемпионского титула в прошлом чемпионате неаполитанцы финишировали на 10-й позиции.

В клубе летом планируют перестройку состав, а руководство интересуется украинским форвардом Артемом Довбиком.

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Наполи Антонио Конте чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Наполи
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