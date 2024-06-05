ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте – тренер Наполи
Наставник вернулся работать в Италию
Клуб Серии A «Наполи» объявил о назначении Антонио Конте новым тренером команды. Контракт с опытным специалистом подписан до лета 2027 года.
Наставник не работал с весны 2023 года, когда покинул «Тоттенхэм». До этого Конте тренировал «Ювентус», «Челси», «Интер», сборную Италии и другие команды.
«Наполи» неудачно провел сезон 2023/24. После завоевания чемпионского титула в прошлом чемпионате неаполитанцы финишировали на 10-й позиции.
В клубе летом планируют перестройку состав, а руководство интересуется украинским форвардом Артемом Довбиком.
Un nuovo capitolo della nostra Storia inizia oggi.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 5, 2024
Benvenuto Mister Conte! 💙
Leggi la news 👉 https://t.co/e0FNt4l6Aw
#ConTe #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gBTBhyZTwd
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик может перейти в «Челси»
Донецкий клуб не собирается продлевать контракт с ветераном