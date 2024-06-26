Новый клуб Моуриньо интересуется скандальным хавбеком из Серии А
Лазар Самарджич может покинуть «Удинезе»
Новый клуб Жозе Моуриньо, «Фенербахче», проявляет интерес к полузащитнику «Удинезе» и сборной Сербии Лазару Самарджичу. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
При этом, по его информации, осуществить этот трансфер «Фенербахче» будет непросто, потому что 22-летний хавбек хочет продолжить карьеру в Серии А.
Напомним, Самарджич дважды оказывался в центре трансферных скандалов. Летом прошлого года его трансфер в «Интер» был полностью согласован, но сорвался из-за того, что отец и агент игрока в последний момент потребовали пересмотра условий сделки. В январе аналогичная ситуация случилась с трансфером Самарджича в «Наполи».
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