Новый клуб Моуриньо интересуется скандальным хавбеком из Серии А

Новый клуб Жозе Моуриньо, «Фенербахче», проявляет интерес к полузащитнику «Удинезе» и сборной Сербии Лазару Самарджичу. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

При этом, по его информации, осуществить этот трансфер «Фенербахче» будет непросто, потому что 22-летний хавбек хочет продолжить карьеру в Серии А.

Напомним, Самарджич дважды оказывался в центре трансферных скандалов. Летом прошлого года его трансфер в «Интер» был полностью согласован, но сорвался из-за того, что отец и агент игрока в последний момент потребовали пересмотра условий сделки. В январе аналогичная ситуация случилась с трансфером Самарджича в «Наполи».