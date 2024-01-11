Что, опять? Трансфер Самарджича в топ-клуб может сорваться из-за его отца

Трансфер полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича в «Наполи» может сорваться в последний момент. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Все условия сделки уже был согласованы, и уже был запланирован медосмотр для 21-летнего хавбека сборной Сербии. Однако в последний момент отец и агент Самарджича потребовал пересмотреть условия личного контракта для его сына.

Напомним, абсолютно аналогичная ситуация произошла летом прошлого года, когда Самарджич был в шаге от перехода в «Интер». Тогда миланский клуб отказался от трансфера из-за поведения отца футболиста.