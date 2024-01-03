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Италия
03 января 2024, 20:53 | Обновлено 03 января 2024, 20:54
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0

Наполи усилится зимой двумя футболистами из Серии А

Самарджич в «Удинезе» и Маццокки в «Салернитане» являются ключевыми исполнителями

03 января 2024, 20:53 | Обновлено 03 января 2024, 20:54
340
0
Наполи усилится зимой двумя футболистами из Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лазар Самарджич

Действующий чемпион Италии, «Наполи», готовит зимой два трансфера.

По информации La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы подпишут контракты с полузащитником «Удинезе» Лазаром Самарджичем и правым защитником «Салернитаны» Паскуале Маццокки. И если по Самарджичу удалось уладить финансовый вопрос на ценнике примерно в 20 миллионов евро, то вот по Маццокки есть нюансы – в частности, «Наполи» поднял цену до 2,5 млн в евровалюте, а «Салернитана» рассчитывает получить не менее 4 млн.

Отметим, что оба футболиста являются ключевыми исполнителями своих клубов в нынешнем сезоне. На счету Самарджича 17 матчей в Серии А (2 гола и 2 результативные передачи), а Маццокки сыграл 19 матчей в чемпионате и Кубке Италии, отдав одну результативную передачу.

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Наполи Удинезе Салернитана трансферы Серии A трансферы
Источник La Gazzetta dello Sport
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