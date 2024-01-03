Наполи усилится зимой двумя футболистами из Серии А
Самарджич в «Удинезе» и Маццокки в «Салернитане» являются ключевыми исполнителями
Действующий чемпион Италии, «Наполи», готовит зимой два трансфера.
По информации La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы подпишут контракты с полузащитником «Удинезе» Лазаром Самарджичем и правым защитником «Салернитаны» Паскуале Маццокки. И если по Самарджичу удалось уладить финансовый вопрос на ценнике примерно в 20 миллионов евро, то вот по Маццокки есть нюансы – в частности, «Наполи» поднял цену до 2,5 млн в евровалюте, а «Салернитана» рассчитывает получить не менее 4 млн.
Отметим, что оба футболиста являются ключевыми исполнителями своих клубов в нынешнем сезоне. На счету Самарджича 17 матчей в Серии А (2 гола и 2 результативные передачи), а Маццокки сыграл 19 матчей в чемпионате и Кубке Италии, отдав одну результативную передачу.
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