Наполи усилится зимой двумя футболистами из Серии А

Действующий чемпион Италии, «Наполи», готовит зимой два трансфера.

По информации La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы подпишут контракты с полузащитником «Удинезе» Лазаром Самарджичем и правым защитником «Салернитаны» Паскуале Маццокки. И если по Самарджичу удалось уладить финансовый вопрос на ценнике примерно в 20 миллионов евро, то вот по Маццокки есть нюансы – в частности, «Наполи» поднял цену до 2,5 млн в евровалюте, а «Салернитана» рассчитывает получить не менее 4 млн.

Отметим, что оба футболиста являются ключевыми исполнителями своих клубов в нынешнем сезоне. На счету Самарджича 17 матчей в Серии А (2 гола и 2 результативные передачи), а Маццокки сыграл 19 матчей в чемпионате и Кубке Италии, отдав одну результативную передачу.