Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне

26-летний украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков принял решение о продолжении карьеры.

По информации источника, Цыганков сейчас склоняется к продолжению карьеры в «Жироне». Виктору нравится отношение к нему в команде, ему нравится работать с главным тренером Мичелем. Весомым фактором также является то, что «Жирона» сыграет в Лиге чемпионов. У Цыганкова сейчас есть предложение от «Жироны» о продлении контракта и он примет окончательное решение после Евро-2024.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.