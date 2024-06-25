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Испания
25 июня 2024, 02:02 | Обновлено 25 июня 2024, 02:22
673
0

Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне

Украинец решил остаться в «Жироне»

25 июня 2024, 02:02 | Обновлено 25 июня 2024, 02:22
673
0
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков принял решение о продолжении карьеры.

По информации источника, Цыганков сейчас склоняется к продолжению карьеры в «Жироне». Виктору нравится отношение к нему в команде, ему нравится работать с главным тренером Мичелем. Весомым фактором также является то, что «Жирона» сыграет в Лиге чемпионов. У Цыганкова сейчас есть предложение от «Жироны» о продлении контракта и он примет окончательное решение после Евро-2024.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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