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Испания
08 июня 2024, 01:02 | Обновлено 08 июня 2024, 01:15
611
0

Названа причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона

Украинец хочет играть в Лиге чемпионов

08 июня 2024, 01:02 | Обновлено 08 июня 2024, 01:15
611
0
Названа причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

К хавбеку сборной Украины проявляют интерес лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Милан». Однако из этой троицы именно у «шпор» меньше всего шансов подписать украинца. По информации источника, препятствием «Тоттенхэма» в подписании Цыганкова может стать непопадание в Лигу чемпионов, ведь украинец желает перейти в клуб, который будет играть в этом турнире и, вероятно, откажет лондонцам.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

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Виктор Цыганков Тоттенхэм Жирона Лига чемпионов трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник
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