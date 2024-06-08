Названа причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

К хавбеку сборной Украины проявляют интерес лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Милан». Однако из этой троицы именно у «шпор» меньше всего шансов подписать украинца. По информации источника, препятствием «Тоттенхэма» в подписании Цыганкова может стать непопадание в Лигу чемпионов, ведь украинец желает перейти в клуб, который будет играть в этом турнире и, вероятно, откажет лондонцам.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.