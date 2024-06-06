Стало известно, за сколько Жирона летом готова продать Цыганкова
Украинец летом может сменить клуб
Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.
По информации Football Talk, к хавбеку сборной Украины проявляет интерес лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Милан». «Жирона» будет готова продать Цыганкова летом за £25.5 миллионов фунтов, ведь именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с каталонским клубом.
Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.
Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024
Александр считает, что бронзовому бомбардировщику пора завершать карьеру
Ничего не сделав, не пошевелив задницей динама получила такие деньги.
Это надо уметь.
Снимаю шляпу перед ними.
буде менше новин від різних ОБСі (одна баба сказала)
хто кого і за скільки хоче купити-продати.
- 3-4 новини про Довбика
- 3-4 новини про Луніна
- 3-4 новини про Циганкова
- 2-3 новини про Забарного
- 2-3 новини в тиждень про Леоненко, Мілєвського тощо.
Спортивна журналістика 21-го століття в усій своїй "красі".