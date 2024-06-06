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Испания
06 июня 2024, 11:19 | Обновлено 06 июня 2024, 11:35
1311
7

Стало известно, за сколько Жирона летом готова продать Цыганкова

Украинец летом может сменить клуб

06 июня 2024, 11:19 | Обновлено 06 июня 2024, 11:35
1311
7
Стало известно, за сколько Жирона летом готова продать Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Football Talk, к хавбеку сборной Украины проявляет интерес лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Милан». «Жирона» будет готова продать Цыганкова летом за £25.5 миллионов фунтов, ведь именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с каталонским клубом.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.

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Милан Жирона Виктор Цыганков трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Тоттенхэм клаусула
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 7
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Умник
За такого игрока будет очередь
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0
Xvalenok03
Если навскидку посчитать, то жироне достанется 9 лямов зелени, а динаме 21 лям за цыганкова.
Ничего не сделав, не пошевелив задницей динама получила такие деньги.
Это надо уметь.
Снимаю шляпу перед ними.
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0
Burevestnik
скоро почнеться Євро-2024 і тоді (можливо) 
буде менше новин від різних ОБСі  (одна баба сказала) 
хто кого і за скільки хоче купити-продати.
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0
Nick.Grabowski
План "журналістів" на день:
- 3-4 новини про Довбика
- 3-4 новини про Луніна
- 3-4 новини про Циганкова
- 2-3 новини про Забарного
- 2-3 новини в тиждень про Леоненко, Мілєвського тощо.
Спортивна журналістика 21-го століття в усій своїй "красі". 
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-1
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