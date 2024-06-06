Стало известно, за сколько Жирона летом готова продать Цыганкова

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Football Talk, к хавбеку сборной Украины проявляет интерес лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Милан». «Жирона» будет готова продать Цыганкова летом за £25.5 миллионов фунтов, ведь именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с каталонским клубом.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.