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Испания
29 мая 2024, 10:56 | Обновлено 29 мая 2024, 10:57
3569
0

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»

Украинский вингер «Жироны» прокомментировал трансферные слухи

29 мая 2024, 10:56 | Обновлено 29 мая 2024, 10:57
3569
0
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.

«Сейчас я сосредоточен на Евро, на том, чтобы сделать все возможное. Я не хочу ни говорить, ни слышать о предложениях, поскольку все это началось еще зимой, и я хотел сосредоточиться на «Жироне» и войти в историю. Теперь я собираюсь играть за свою страну, и моя цель – провести великолепный чемпионат Европы и принести радость нашим людям, которые в этом нуждаются. Посмотрим позже, как все будет.

Все игроки мечтают о большом, они хотят играть в больших клубах. Я в этом не уникален. С детства я хотел играть на высоком уровне, и, конечно, мне нравится, что в Европе есть топ-клубы, которые интересуются мной. Я действительно не знаю, что будет. В футболе может случиться все. Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за «Жирону», но я не знаю, что будет с моим будущим. «Жирона» дала мне многое, и я очень благодарен. Кроме того, моя семья очень счастлива здесь, и мне очень комфортно. Если я все еще буду здесь, в «Жироне», это идеально, потому что я очень счастлив и мне нравится то, что я делаю. Если в конце концов будущее скажет, что я должен уйти, я хочу сделать это через парадную дверь.

В какой лиге или клубе я хотел бы играть? Когда я был маленьким, я смотрел много футбольных игр, и правда в том, что я не могу этого сказать. Сейчас я осуществляю мечту, играя в одной из лучших лиг мира».

Ранее Виктор Цыганков оценил сезон в исполнении «Жироны».

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Дмитро Вербинський Источник: AS
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