Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
УКРАИНА
26.06.2024 19:00 - : -
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 05:47 | Обновлено 22 июня 2024, 06:08
147
0

Украина – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 июня в 19:00 матч 3-го тура Евро-2024 в Штутгарте

22 июня 2024, 05:47 | Обновлено 22 июня 2024, 06:08
147
0
Украина – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

​21 июня в 16:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).

Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров. Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1).

Украина – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

По теме:
ДЕШАМ: «К сожалению, нам не удалось отправить мяч в сетку»
Сергей КОВАЛЕЦ: «После гола Шапаренко Словакия слоламась»
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Украина – Бельгия
сборная Украины по футболу Евро-2024 смотреть онлайн сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 22 июня 2024, 01:50 0
Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Футбол | 21 июня 2024, 18:15 11
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E

В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии

Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Футбол | 21.06.2024, 17:50
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21.06.2024, 06:23
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Уже воины, но еще не герои
Футбол | 21.06.2024, 22:21
Уже воины, но еще не герои
Уже воины, но еще не герои
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 54
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
20.06.2024, 07:01 13
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
21.06.2024, 07:29 17
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 3
Футбол
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем