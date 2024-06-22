Украина – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 июня в 19:00 матч 3-го тура Евро-2024 в Штутгарте
21 июня в 16:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
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На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).
Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров. Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1).
Украина – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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