Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Лига конференций
24 июня 2024, 21:45 |
5886
2

Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба

Такая информация появилась на фоне слухов о прекращении существования днепровской команды

24 июня 2024, 21:45 |
5886
2
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Днепр-1» может прекратить существование.

Поскольку днепровская команда заняла четвертое место в таблице Украинской Премьер-лиги 2023/24, то получила право на участие в еврокубках в следующей кампании. Во 2-м раунде квалификации «Днепр-1» должен сыграть против «Пушкаш Академии» (Венгрия).

В УПЛ прокомментировали возможность замены «Днепра-1» на другой клуб в квалификации ЛК 2024/25:

«Прецедентов такой замены после жеребьевки пока не было. Но впереди консультации по УЕФА – возможно, они войдут в положение Украины, учитывая ситуацию в нашей стране», – отметили в УПЛ.

Известна реакция и львовского «Руха», который расположился на итоговой 6-й строчке УПЛ и не попал в зону еврокубков:

«Шансов, что нам разрешат играть мало. Но, возможно, учтут, что у нас идет война. Какие обстоятельства считать форс-мажорными, если не эти?», – отметили во львовском клубе.

По теме:
Полесье подтвердило тяжелую травму одного из своих топ-новичков
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с основным хавбеком
У Григорчука есть вариант в Азербайджане. Наставник пока находится в Одессе
Днепр-1 Лига конференций Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата ликвидация
Даниил Агарков Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии приостановлен из-за травмы футболиста
Футбол | 23 июня 2024, 23:27 1
ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии приостановлен из-за травмы футболиста
ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии приостановлен из-за травмы футболиста

На 67-й минуте Барнабаш Варга получил серьезную травму, и матч остановлен

Албания – Испания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 24 июня 2024, 20:00 3
Албания – Испания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Албания – Испания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Украинский арбитр может стать свидетелем сенсации

Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Футбол | 23.06.2024, 23:31
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Калинина пробилась во второй круг на травяном турнире в Истборне
Теннис | 24.06.2024, 14:30
Калинина пробилась во второй круг на травяном турнире в Истборне
Калинина пробилась во второй круг на травяном турнире в Истборне
«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком
Бокс | 23.06.2024, 21:34
«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком
«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
Думаю, що УЄФА на таку аферу не піде. Питання в тому нащо ці негідники догравали сезон і виходили в єврокубки, дотягнувши аж до жеребкування
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
23.06.2024, 19:07 5
Бокс
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
22.06.2024, 23:59
Футбол
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
24.06.2024, 06:23 47
Футбол
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
23.06.2024, 17:48
Бокс
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
22.06.2024, 18:07 7
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
22.06.2024, 22:45 1
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем