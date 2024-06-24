Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Такая информация появилась на фоне слухов о прекращении существования днепровской команды
Клуб «Днепр-1» может прекратить существование.
Поскольку днепровская команда заняла четвертое место в таблице Украинской Премьер-лиги 2023/24, то получила право на участие в еврокубках в следующей кампании. Во 2-м раунде квалификации «Днепр-1» должен сыграть против «Пушкаш Академии» (Венгрия).
В УПЛ прокомментировали возможность замены «Днепра-1» на другой клуб в квалификации ЛК 2024/25:
«Прецедентов такой замены после жеребьевки пока не было. Но впереди консультации по УЕФА – возможно, они войдут в положение Украины, учитывая ситуацию в нашей стране», – отметили в УПЛ.
Известна реакция и львовского «Руха», который расположился на итоговой 6-й строчке УПЛ и не попал в зону еврокубков:
«Шансов, что нам разрешат играть мало. Но, возможно, учтут, что у нас идет война. Какие обстоятельства считать форс-мажорными, если не эти?», – отметили во львовском клубе.
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