Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба

Клуб «Днепр-1» может прекратить существование.

Поскольку днепровская команда заняла четвертое место в таблице Украинской Премьер-лиги 2023/24, то получила право на участие в еврокубках в следующей кампании. Во 2-м раунде квалификации «Днепр-1» должен сыграть против «Пушкаш Академии» (Венгрия).

В УПЛ прокомментировали возможность замены «Днепра-1» на другой клуб в квалификации ЛК 2024/25:

«Прецедентов такой замены после жеребьевки пока не было. Но впереди консультации по УЕФА – возможно, они войдут в положение Украины, учитывая ситуацию в нашей стране», – отметили в УПЛ.

Известна реакция и львовского «Руха», который расположился на итоговой 6-й строчке УПЛ и не попал в зону еврокубков:

«Шансов, что нам разрешат играть мало. Но, возможно, учтут, что у нас идет война. Какие обстоятельства считать форс-мажорными, если не эти?», – отметили во львовском клубе.