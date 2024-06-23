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Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 22:29 | Обновлено 23 июня 2024, 22:34
4559
10

Процесс ликвидации запущен. У Днепра-1 не осталось футболистов

На клуб наложен трансферный бан, и подписывать новых игроков нельзя

23 июня 2024, 22:29 | Обновлено 23 июня 2024, 22:34
4559
10
Процесс ликвидации запущен. У Днепра-1 не осталось футболистов
УПЛ

Начался процесс ликвидации клуба «Днепр-1». Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал подробности:

«На данный момент клуб капитализировал значительные средства на продажах Гуцуляка, Пихаленка, Волынца. На грани ухода Сваток, Мирошниченко и Адамюк. В то же время, заработанное в клубе не спешат пускать на погашение долга перед командой, хотя до конца месяца обещали всем зарплату за январь.

Еще группа футболистов через неделю покинет клуб в статусе свободных агентов. Следовательно, в составе «Днепра-1» на момент выхода из отпуска не наберется достаточно состава, чтобы начать полноценный тренировочный процесс.

Некого будет подтянуть и из юношеской команды, где от силы останется пара футболистов. У команды U-19 и тренер до сих пор даже не назначен. По моей информации, была договоренность с Александром Грицаем, но сейчас все поставлено на паузу.

Если даже вдруг клуб и захочет продлить свою жизнедеятельность, то укомплектоваться не сможет через трансферный бан (задолженности перед Балули, Амашем, Кучером и т.д.). Пока все идет к тому, что план следующий – продать всех по максимуму, получить бабки и по-тихому закрыть лавочку».

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Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 10
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Harun Bakircioğlu
Типичный Беня. Как только власть прижучила избавляется от футбольного актива. Он видимо и заводил их, чтоб шантажировать, а вот я щас как ликвидирую клуб, если от меня не отстанете!
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+5
dimando560
Всі клуби Коломойського канули в лету
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+5
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Alexey75
Очень жаль, если такой город, как Днепр останется без футбола.
Болею за Днепр с 1983
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+3
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Alehandro
То шо, чекати на Дніпро-2?
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+2
sholohov74
Металлург Запорожье версия 2.0 , сочувствую, мы типа еще во 2 лиге... , а может тоже на старт не выйдем... Так у Вас финансирование типа было...но если с января не платят, то это конец..... и Вы такое уже проходили...
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+2
Forcer Petya
Дуже боляче дивитися на те що сталося з нашою країною....
Ответить
+1
Андрей⚒️
Бай бай👋
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-2
AndiM
Коли рінаха повісять в його лонданскай квартирі за 400 млн доларів, на шаХрай чекає те ж саме.
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-4
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