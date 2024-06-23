Процесс ликвидации запущен. У Днепра-1 не осталось футболистов

Начался процесс ликвидации клуба «Днепр-1». Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал подробности:

«На данный момент клуб капитализировал значительные средства на продажах Гуцуляка, Пихаленка, Волынца. На грани ухода Сваток, Мирошниченко и Адамюк. В то же время, заработанное в клубе не спешат пускать на погашение долга перед командой, хотя до конца месяца обещали всем зарплату за январь.

Еще группа футболистов через неделю покинет клуб в статусе свободных агентов. Следовательно, в составе «Днепра-1» на момент выхода из отпуска не наберется достаточно состава, чтобы начать полноценный тренировочный процесс.

Некого будет подтянуть и из юношеской команды, где от силы останется пара футболистов. У команды U-19 и тренер до сих пор даже не назначен. По моей информации, была договоренность с Александром Грицаем, но сейчас все поставлено на паузу.

Если даже вдруг клуб и захочет продлить свою жизнедеятельность, то укомплектоваться не сможет через трансферный бан (задолженности перед Балули, Амашем, Кучером и т.д.). Пока все идет к тому, что план следующий – продать всех по максимуму, получить бабки и по-тихому закрыть лавочку».