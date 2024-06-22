Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование
Украина. Премьер лига
22 июня 2024, 11:26 | Обновлено 22 июня 2024, 11:36
2628
8

Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас

22 июня 2024, 11:26 | Обновлено 22 июня 2024, 11:36
2628
8
Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование
СК Днепр-1

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о том, что «Днепр-1», который вскоре6 должен представлять Украину в Лиге конференций, в ближайшее время, скорее всего, прекратит свое существование:

«Днепр-1» может не сыграть даже матчи с «Академией Пушкаша» во втором раунде квалификации Лиги конференций, и мы можем остаться без одного клуба в еврокубках уже на старте. По моей информации, «Днепр-1», скорее всего, доживает последние дни своей жизни.

Состава нет, все почти разбежались. Я посчитал, кто еще до сих пор на контракте, и насчитал 11 человек – Кинарейкин, Юрчук, Леднев, Третьяков, Сарапий, Рубчинский, Горин, Гаджиев, Кивинда, еще двое игроков остались в U-19. U-19 даже все разбежалось.

Команде обещали как минимум до конца этого месяца погасить долги за январь. Не погасили до сих пор, насколько я знаю. Проблема есть финансовая, потому что ее не выплачивают. Сейчас «Днепр-1» капитализирует финансы, продавая футболистов: распродает весь свой актив, все, что сейчас имеет, всех футболистов, которые стоят денег.

Почему не отдают долги? Пока что – потому, что нет команды сверху. Единственному владельцу, который сейчас, к сожалению, не имеет доступа к свободе, передали, что у нас есть деньги, мы можем дальше двигаться, дайте свое согласие. И сказали, что неделю ждут от него ответа, какие вообще дальше могут быть перспективы жизнедеятельности «Днепра-1».

На базе нет никого, на всех полях выгорела трава. За ней не ухаживают агрономы, пять агрономов есть – одного забрали на войну ТЦК, еще четыре говорят, что не получали зарплату с января».

По теме:
Не только Челси. Еще один клуб АПЛ не отпустит украинца на Олимпиаду
ЛЕДНЕВ: «Академия Пушкаша – хорошая команда, но ее можно проходить»
Журналист назвал город, в котором Днепр-1 проведет матч квалификации ЛК
Днепр-1 Игорь Бурбас
Олег Дидух Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Футбол | 21 июня 2024, 17:50 302
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией

Команда Сергея Реброва остается в борьбе за путевку в плей-офф Евро-2024

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня
Футбол | 22 июня 2024, 11:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Футбол | 21.06.2024, 23:29
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
Футбол | 22.06.2024, 11:01
ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 19:57
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Бенч, віддай комусь команду, не муч футбол, вболівальників і всіх причетних. Про в'язницю Бєні смішно, сидить десь на курорті, а його шавки керують країною
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Roman Zhyshkovych
Треба було зніматися після завершення чемпіонату, щоб інша команда грала в єврокубках, а тепер вже по факту буде 4 команди в ЄК, але ділитись буде на 5.
Ответить
+2
Владислав Антонов
А чому це УЄФА допустила їх до єврокубків? Краще б вже Рух зіграв, а ці красавчики по тихому сконали. Але ж ні, і сам не гам, і іншому не дам.
Ответить
+1
Yass
Норм, 11 футболістів є. Кінарейкін і Юрчук будуть через раз грати у воротах і в полі.
Ответить
0
ĴØЌÉŔ
Зачем этот цирк с 16 командами ? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 13
Футбол
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 31
Футбол
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
20.06.2024, 11:43 9
Бокс
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 40
Футбол
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
21.06.2024, 07:13 2
Футбол
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
20.06.2024, 23:09 1
Бокс
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 18:29 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем