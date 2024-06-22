Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о том, что «Днепр-1», который вскоре6 должен представлять Украину в Лиге конференций, в ближайшее время, скорее всего, прекратит свое существование:

«Днепр-1» может не сыграть даже матчи с «Академией Пушкаша» во втором раунде квалификации Лиги конференций, и мы можем остаться без одного клуба в еврокубках уже на старте. По моей информации, «Днепр-1», скорее всего, доживает последние дни своей жизни.

Состава нет, все почти разбежались. Я посчитал, кто еще до сих пор на контракте, и насчитал 11 человек – Кинарейкин, Юрчук, Леднев, Третьяков, Сарапий, Рубчинский, Горин, Гаджиев, Кивинда, еще двое игроков остались в U-19. U-19 даже все разбежалось.

Команде обещали как минимум до конца этого месяца погасить долги за январь. Не погасили до сих пор, насколько я знаю. Проблема есть финансовая, потому что ее не выплачивают. Сейчас «Днепр-1» капитализирует финансы, продавая футболистов: распродает весь свой актив, все, что сейчас имеет, всех футболистов, которые стоят денег.

Почему не отдают долги? Пока что – потому, что нет команды сверху. Единственному владельцу, который сейчас, к сожалению, не имеет доступа к свободе, передали, что у нас есть деньги, мы можем дальше двигаться, дайте свое согласие. И сказали, что неделю ждут от него ответа, какие вообще дальше могут быть перспективы жизнедеятельности «Днепра-1».

На базе нет никого, на всех полях выгорела трава. За ней не ухаживают агрономы, пять агрономов есть – одного забрали на войну ТЦК, еще четыре говорят, что не получали зарплату с января».