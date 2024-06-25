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  4. «Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Португалия
25 июня 2024, 10:19 | Обновлено 25 июня 2024, 10:45
3637
2

«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина

Роберто Ривелино не впечатлил первый сезон Трубина за «Бенфику»

25 июня 2024, 10:19 | Обновлено 25 июня 2024, 10:45
3637
2
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальский тренер вратарей Роберто Ривелино оценил первый сезон украинского вратаря Анатолия Трубина в «Бенфике».

«Да, на самом деле прошлый сезон был неровным для Трубина. У него было много ошибок с пропущенными голами, хотя я это предвидел, но я не ожидал, что это будет в таком количестве. Это вратарь, который может совершенствоваться. Я не вижу у него способности играть в других топ-чемпионатах, но это вратарь, которого «Бенфике» выгодно оставить», – сказал Ривелино.

В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.

Ранее Трубин признался, покинет ли «Бенфику» ради легендарного итальянского клуба.

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Трубин признался, покинет ли Бенфику ради легендарного итальянского клуба
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Олійник Источник
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ydnjyyny13
По-ходу,тренер =дятел!
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