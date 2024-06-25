«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина

Португальский тренер вратарей Роберто Ривелино оценил первый сезон украинского вратаря Анатолия Трубина в «Бенфике».

«Да, на самом деле прошлый сезон был неровным для Трубина. У него было много ошибок с пропущенными голами, хотя я это предвидел, но я не ожидал, что это будет в таком количестве. Это вратарь, который может совершенствоваться. Я не вижу у него способности играть в других топ-чемпионатах, но это вратарь, которого «Бенфике» выгодно оставить», – сказал Ривелино.

В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.

Ранее Трубин признался, покинет ли «Бенфику» ради легендарного итальянского клуба.