«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Роберто Ривелино не впечатлил первый сезон Трубина за «Бенфику»
Португальский тренер вратарей Роберто Ривелино оценил первый сезон украинского вратаря Анатолия Трубина в «Бенфике».
«Да, на самом деле прошлый сезон был неровным для Трубина. У него было много ошибок с пропущенными голами, хотя я это предвидел, но я не ожидал, что это будет в таком количестве. Это вратарь, который может совершенствоваться. Я не вижу у него способности играть в других топ-чемпионатах, но это вратарь, которого «Бенфике» выгодно оставить», – сказал Ривелино.
В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.
Ранее Трубин признался, покинет ли «Бенфику» ради легендарного итальянского клуба.
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