Португалия23 июня 2024, 01:59 |
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Трубин признался, покинет ли Бенфику ради легендарного итальянского клуба
Вратарь заявил, что счастлив в лиссабонском клубе
23 июня 2024, 01:59 |
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Украинский вратарь лиссабонского клуба «Бенфика» Анатолий Трубин отреагировал на слухи об интересе миланского «Интера».
«В настоящее время эти переговоры остались в прошлом. Сейчас я игрок «Бенфики», и я счастлив здесь», – сказал Трубин.
В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.
Ранее сообщалось, что «Интер» возобновил интерес к Трубину, а «Бенфика» открыта к переговорам о продаже украинского стража ворот в летнее трансферное окно.
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