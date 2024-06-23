Трубин признался, покинет ли Бенфику ради легендарного итальянского клуба

Украинский вратарь лиссабонского клуба «Бенфика» Анатолий Трубин отреагировал на слухи об интересе миланского «Интера».

«В настоящее время эти переговоры остались в прошлом. Сейчас я игрок «Бенфики», и я счастлив здесь», – сказал Трубин.

В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.

Ранее сообщалось, что «Интер» возобновил интерес к Трубину, а «Бенфика» открыта к переговорам о продаже украинского стража ворот в летнее трансферное окно.