Чемпионат Европы25 июня 2024, 21:05 |
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ВИДЕО. Победный гол Забитцера в матче против Нидерландов
Третий гол сборной Австрии в матче
25 июня 2024, 21:05 |
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На 80-й минуте сборная Австрии в третий раз вышла вперед в матче третьего тура Евро-2024 против Нидерландов – 3:2. Гол на счету ключевого полузащитника австрийцев, Марселя Забитцера.
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ВИДЕО. Нидераланды – Австрия – 2:3. Забитцер, 80-я минута
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