ВИДЕО. Победный гол Забитцера в матче против Нидерландов

На 80-й минуте сборная Австрии в третий раз вышла вперед в матче третьего тура Евро-2024 против Нидерландов – 3:2. Гол на счету ключевого полузащитника австрийцев, Марселя Забитцера.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ВИДЕО. Нидераланды – Австрия – 2:3. Забитцер, 80-я минута