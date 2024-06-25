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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 21:05 |
781
0

ВИДЕО. Победный гол Забитцера в матче против Нидерландов

Третий гол сборной Австрии в матче

25 июня 2024, 21:05 |
781
0
ВИДЕО. Победный гол Забитцера в матче против Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

На 80-й минуте сборная Австрии в третий раз вышла вперед в матче третьего тура Евро-2024 против Нидерландов – 3:2. Гол на счету ключевого полузащитника австрийцев, Марселя Забитцера.

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ВИДЕО. Нидераланды – Австрия – 2:3. Забитцер, 80-я минута

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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