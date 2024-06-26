Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску, команда которого сегодня в финальном туре групповой стадии Евро-2024 сыграет против Словакии, поделился прогнозом на параллельный матч в рамках квартета, в котором сборная Украины будет противостоять Бельгии.

«Бельгия остается силой, но, несмотря на все это, я думаю, что Бельгия не победит Украину», – заявил Йорданеску.

Также наставник сборной Румынии обозначил претензии своей команды на первое место в группе.

Ранее румыны обыграли Украину (3:0) в первом туре, но затем проиграли Бельгии (0:2).