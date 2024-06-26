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  4. Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 11:34 |
1370
2

Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия

Эдвард Йорданеску обыграл украинцев, но проиграл бельгийцам

26 июня 2024, 11:34 |
1370
2
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвард Йорданеску

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску, команда которого сегодня в финальном туре групповой стадии Евро-2024 сыграет против Словакии, поделился прогнозом на параллельный матч в рамках квартета, в котором сборная Украины будет противостоять Бельгии.

«Бельгия остается силой, но, несмотря на все это, я думаю, что Бельгия не победит Украину», – заявил Йорданеску.

Также наставник сборной Румынии обозначил претензии своей команды на первое место в группе.

Ранее румыны обыграли Украину (3:0) в первом туре, но затем проиграли Бельгии (0:2).

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Алексей Сливченко Источник: Sport.ro
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C.Пеклов
Вже виправдовувається за майбутню нічию зі Словаччиною.
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