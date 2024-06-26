Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Румынии: «Мы хотим выиграть группу»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 09:20 |
674
2

Главный тренер Румынии: «Мы хотим выиграть группу»

Эдвард Йорданеску уверяет, что его команда будет в плей-офф

26 июня 2024, 09:20 |
674
2
Главный тренер Румынии: «Мы хотим выиграть группу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился ожиданиями от матча против команды Словакии на Евро-2024.

«Это исторический момент для сборной. Это величайший момент в нашей карьере, и мы относимся к нему со страстью и чувством ответственности. У этой команды есть своя идентичность. Мы вернули себе достоинство и изменили мировоззрение болельщиков. Наши ребята вернули болельщиков на трибуны.

Наша цель – пробиться в плей-офф. Мы хотим выиграть группу, заняв первое место. Но самое главное – пройти дальше. Все мои усилия будут направлены на то, чтобы выйти из этой группы.

Нам противостоит мощная команда, которую я искренне уважаю и восхищаюсь ее организацией. Но мы готовы показать свою силу. У нас есть свой подход к делу. У нас есть некоторые недостатки, например, на один день меньше времени на восстановление, но мы не думаем о том, насколько мы устали. Главное – играть от всего сердца, быть дисциплинированными, эффективными и пройти дальше», – сказал Йорданеску.

Отметим, что Румыния выйдет в 1/8 финала из первого или второго места, если избежит поражения от Словакии. Румыны не смогут выйти в плей-оф, если проиграют, а Украина избежит поражения.

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Определяющим с бельгийцами будет второй тайм»
Живая легенда. Гризманн стал рекордсменом Франции, обойдя Жиру и Тюрама
Полузащитник Бельгии: «Украина показала на высоком уровне, на что способна»
Эдвард Йорданеску сборная Словакии по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Словакия - Румыния
Владимир Клепач Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Футбол | 25 июня 2024, 11:17 1
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала

«Горожане» хотят приобрести Родриго

Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Футбол | 26 июня 2024, 08:01 5
Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит

Поединок 3-го тура группы Е Евро-2024 состоится 26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте

«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Футбол | 25.06.2024, 10:19
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Топ-клуб, который опозорился трансфером россиянина, хочет купить Лунина
Футбол | 26.06.2024, 07:02
Топ-клуб, который опозорился трансфером россиянина, хочет купить Лунина
Топ-клуб, который опозорился трансфером россиянина, хочет купить Лунина
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Бокс | 25.06.2024, 13:10
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
В нас одна з слабших груп на цьому Євро, якщо Румунія хоче вигравати 1е місце. 
Ответить
+1
Xvalenok03
Зачем выигрывать?
Даже ничья выводит в плей-офф.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
24.06.2024, 20:50 3
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 2
Футбол
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 11
Футбол
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 00:17
Бокс
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
25.06.2024, 07:28 10
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 18
Бокс
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
25.06.2024, 07:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем