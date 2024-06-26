Главный тренер Румынии: «Мы хотим выиграть группу»

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился ожиданиями от матча против команды Словакии на Евро-2024.

«Это исторический момент для сборной. Это величайший момент в нашей карьере, и мы относимся к нему со страстью и чувством ответственности. У этой команды есть своя идентичность. Мы вернули себе достоинство и изменили мировоззрение болельщиков. Наши ребята вернули болельщиков на трибуны.

Наша цель – пробиться в плей-офф. Мы хотим выиграть группу, заняв первое место. Но самое главное – пройти дальше. Все мои усилия будут направлены на то, чтобы выйти из этой группы.

Нам противостоит мощная команда, которую я искренне уважаю и восхищаюсь ее организацией. Но мы готовы показать свою силу. У нас есть свой подход к делу. У нас есть некоторые недостатки, например, на один день меньше времени на восстановление, но мы не думаем о том, насколько мы устали. Главное – играть от всего сердца, быть дисциплинированными, эффективными и пройти дальше», – сказал Йорданеску.

Отметим, что Румыния выйдет в 1/8 финала из первого или второго места, если избежит поражения от Словакии. Румыны не смогут выйти в плей-оф, если проиграют, а Украина избежит поражения.