После воскресной ничьи 1:1 со Швейцарией полузащитник сборной Германии Тони Кроос стал рекордсменом чемпионатов мира и Европы по количеству точных передач за карьеру.

Суммарно на этих турнирах 34-летний хавбек «Реала» выполнил уже 2387 точных пасов, обойдя легендарного испанца Серхио Бускетса, у которого 2360 передач.

В топ-5 по этому показателю также входят еще один испанец, Серхио Рамос (2226 передач), хорват Лука Модрич (2194 передачи) и бывший партнер Крооса по сборной Германии, Бастиан Швайнштайгер (2103).

Напомним, в матче против Венгрии Кроос едва не обновил рекорд Хави по количеству точных передач за один матч Евро.