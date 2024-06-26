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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 14:14 | Обновлено 26 июня 2024, 14:17
604
0

Кроос стал рекордсменом чемпионатов мира и Европы

Хавбек выполнил самое большое количество точных передач на крупных турнирах

26 июня 2024, 14:14 | Обновлено 26 июня 2024, 14:17
604
0
Кроос стал рекордсменом чемпионатов мира и Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

После воскресной ничьи 1:1 со Швейцарией полузащитник сборной Германии Тони Кроос стал рекордсменом чемпионатов мира и Европы по количеству точных передач за карьеру.

Суммарно на этих турнирах 34-летний хавбек «Реала» выполнил уже 2387 точных пасов, обойдя легендарного испанца Серхио Бускетса, у которого 2360 передач.

В топ-5 по этому показателю также входят еще один испанец, Серхио Рамос (2226 передач), хорват Лука Модрич (2194 передачи) и бывший партнер Крооса по сборной Германии, Бастиан Швайнштайгер (2103).

Напомним, в матче против Венгрии Кроос едва не обновил рекорд Хави по количеству точных передач за один матч Евро.

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Тони Кроос сборная Германии по футболу Евро-2024 статистика Серхио Бускетс Серхио Рамос Лука Модрич Бастиан Швайнштайгер
Олег Дидух Источник: Opta
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