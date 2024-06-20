Кроос в матче с Венгрией едва не обновил рекорд Хави на Евро

В среду, 19 июня, на чемпионате Европы 2024 сборная Германия провела против команды Венгрии матч 2-го тура группового турнира и добилась победы со счетом 2:0.

Голами в поединке отметили Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

Также в матче полузащитник сборной Германии Тони Кроос едва не обновил рекорд бывшего хавбека сборной Испании Хави по количеству точных передач за один матч на чемпионатах Европы.

Немец совершил 124 точных паса в матче против венгров. Больше в рамках 90-минутных матчей на Евро делал только Хави в игре с Ирландией в 2012 году (127). Отмечается, что у Крооса было 56 передач вперед, а у Хави – 20.

Напомним, ранее сообщалось, что Тони Кроос в матче с Шотландией (5:1) в 1-м туре Евро-2024 отметился наивысшим показателем выполнения точных передач в истории турниров.