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Германия
15 июня 2024, 08:58 | Обновлено 15 июня 2024, 09:03
1014
0

Кроос-идеальный. Немец отметился против Шотландии отличным достижением

Полузащитник добился исторического показателя

15 июня 2024, 08:58 | Обновлено 15 июня 2024, 09:03
1014
0
Кроос-идеальный. Немец отметился против Шотландии отличным достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

14 июня в стартовом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене отношения выяснили сборные Германии и Шотландии.

Игра завершилась крупной победой немецкой команды со счетом 5:1.

Полузащитник Бундестим Тони Кроос в состаявшемся матче отметился наивысшим показателем выполнения точных передач в истории Евро, начиная с 1980 года, среди всех игроков, которые совершили в матче 100+ передач.

34-летний игрок выполнил партнерам 102 передачи и только одна из них была неточной. То есть, Кросс показал точность передач в 99%.

Напомним, по завершении Евро-2024 Тони Кроос завершит свою карьеру. Ранее игрок назвал причины такого решения.

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Евро-2024 Тони Кроос Германия - Шотландия сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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