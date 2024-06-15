Кроос-идеальный. Немец отметился против Шотландии отличным достижением
Полузащитник добился исторического показателя
14 июня в стартовом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене отношения выяснили сборные Германии и Шотландии.
Игра завершилась крупной победой немецкой команды со счетом 5:1.
Полузащитник Бундестим Тони Кроос в состаявшемся матче отметился наивысшим показателем выполнения точных передач в истории Евро, начиная с 1980 года, среди всех игроков, которые совершили в матче 100+ передач.
34-летний игрок выполнил партнерам 102 передачи и только одна из них была неточной. То есть, Кросс показал точность передач в 99%.
Напомним, по завершении Евро-2024 Тони Кроос завершит свою карьеру. Ранее игрок назвал причины такого решения.
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