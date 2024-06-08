Легенда Кроос назвал причины завершения своей карьеры

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал решение о завершении своей профессиональной карьеры.

«Я просто хочу, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, проведшего свой лучший сезон за «Реал» в конце карьеры. Мне удалось это сделать. Я воспринимаю как комплимент то, что многие считают, что я заканчиваю карьеру слишком рано.

Я всегда хотел выигрывать титулы. С тех пор как я начал играть в футбол, я хотел быть успешным. Каждый титул был важен для меня, победа в Лиге чемпионов была большой мотивацией перед каждым сезоном. Достичь этого очень важно для меня.

А завистники? У них есть свое мнение. Я создал факты», – рассказал Кроос.

Как известно, Тони Кроос объявил о том, что завершит свою карьеру после Евро-2024, который будет домашним для сборной Германии.

Кроос в составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоевывал чемпионский титул в Испании и четыре раза побеждал в Суперкубке Европы.

Ранее сообщалось, что Тони Кросс повторил рекорд Франка Райкарда 29-летней давности.