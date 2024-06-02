Триумфальное прощание. Кроос повторил рекорд Райкарда 29-летней давности
Немец выиграл Лигу чемпионов в прощальном матче на клубном уровне
Вчера Тони Кроос с мадридским «Реалом» выиграл Лигу чемпионов 2023/2024, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0. Для 34-летнего немецкого хавбека это был прощальный матч на клубном уровне: он завершит карьеру после Евро-2024.
Таким образом, Кроосу удалось повторить достижение легендарного Франка Райкарда образца 1995 года, который выиграл Лигу чемпионов с «Аяксом» в своем прощальном матче в карьере.
В том финале «Аякс» обыграл «Милан» со счетом 1:0, а Райкард отличился голевой передачей на Патрика Клюйверта.
Frank Rijkaard (Ajax 1995)— Julien Müller (@Julien5Muller) June 1, 2024
Toni Kroos (Real 2024)
Être un patron absolu du football jeu, et terminer sa carrière en club en remportant la LDC ✔️ pic.twitter.com/hn519ICUL7
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