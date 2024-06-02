Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триумфальное прощание. Кроос повторил рекорд Райкарда 29-летней давности
Лига чемпионов
02 июня 2024, 13:51 | Обновлено 02 июня 2024, 13:55
897
0

Триумфальное прощание. Кроос повторил рекорд Райкарда 29-летней давности

Немец выиграл Лигу чемпионов в прощальном матче на клубном уровне

02 июня 2024, 13:51 | Обновлено 02 июня 2024, 13:55
897
0
Триумфальное прощание. Кроос повторил рекорд Райкарда 29-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Вчера Тони Кроос с мадридским «Реалом» выиграл Лигу чемпионов 2023/2024, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0. Для 34-летнего немецкого хавбека это был прощальный матч на клубном уровне: он завершит карьеру после Евро-2024.

Таким образом, Кроосу удалось повторить достижение легендарного Франка Райкарда образца 1995 года, который выиграл Лигу чемпионов с «Аяксом» в своем прощальном матче в карьере.

В том финале «Аякс» обыграл «Милан» со счетом 1:0, а Райкард отличился голевой передачей на Патрика Клюйверта.

По теме:
Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал
Вячеслав РЯБОВ: «Сейчас как раз идеальный момент для завершения карьеры»
Защитник Боруссии Дортмунд повторил рекорд Лиги чемпионов
Тони Кроос Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал завершение карьеры Франк Райкард
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Бокс | 01 июня 2024, 17:14 1
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой

Британец не против провести поединок с Джейком Полом

ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бокс | 02 июня 2024, 03:55 4
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера

Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен уже в 5-м раунде.

Владимир ПЯТЕНКО: «Хотели забить британкам быстрый гол»
Футбол | 02.06.2024, 12:48
Владимир ПЯТЕНКО: «Хотели забить британкам быстрый гол»
Владимир ПЯТЕНКО: «Хотели забить британкам быстрый гол»
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Футбол | 01.06.2024, 16:28
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2024, 12:41
Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 12
Бокс
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
31.05.2024, 17:52 14
Бокс
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:35 40
Бокс
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
01.06.2024, 17:39 2
Бокс
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
01.06.2024, 19:15 330
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
02.06.2024, 00:01 5
Футбол
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
01.06.2024, 00:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем