Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ

В последнее время в футбольном мире только и новостей о предстоящем чемпионате Европы-2024 в Германии. Все эти заявки, слухи, травмы, сборы, товарищеские матчи и тому подобное. Но стоило притормозить со всем этим хотя бы на один вечер – первый летний в этом календарном году. Да еще и повод какой для этого был!

Финал Лиги чемпионов УЕФА в Лондоне. Это бесспорно грандиозное событие, которого все с нетерпением ждут весь год, а фанаты двух команд, участвующих в решающей игре, – тем более. На этот раз это была дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». И если для первых это был лишь второй за последние 11 лет подобный опыт, то вторым палец в рот точно не клади – пятнадцатый в истории трофей могла получить команда Карло Анчелотти, хотя и без того с отрывом впереди всех в мире по этому показателю.

Однако «шмели» приехали на «Уэмбли» в таком состоянии, что как будто и не покидали пределы этой арены все это время. Коллектив Эдина Терзича просто знал наперед, что ему делать. С соперниками, с атмосферой, с собственной тактикой на игру. Разве что эмоциональная составляющая немного подвела в начале и Дортмунд не выглядел слишком уверенным в том, что делает или планирует сделать.

Однако впоследствии эти проблемы исчезли и начали взамен возникать реальные вызовы для защиты испанского гранда. А там, как быстро выяснилось, не все в порядке. Где-то не выдерживают линии во время передач из глубины, где-то не успевают за оппонентами, и сразу после этого возникает опасность. А это уже очень и очень интересно, потому что все мы читали предматчевые прогнозы и не находили там «Боруссии» среди фаворитов.

Появилась ли команда Терзича там после первого тайма? Для многих нейтральных болельщиков – точно. Дортмунд просто был более ярким впереди, а это и есть то, что мы ищем в таких матчах. А какие моменты номинальные хозяева не забивали! Ох, Адееми и Фюллькруг точно жалели о своих упущенных безумных возможностях. Последний так и вообще попаданием в стойку отмечался, хотя и с намеком на офсайд.

Парадокс этой игры заключался в том, что после перерыва подобного футбола от «Боруссии» мы больше не видели. Хотя на самом деле это было довольно прогнозируемым в присутствии такого гроссмейстера, как Карло Анчелотти. «Реал» вышел на второй тайм и своим постоянным присутствием на чужой половине быстро дал понять, кто здесь будет главным. Голевые моменты при этом себя ждать не заставили.

Хотя и здесь испанцы продемонстрировали максимальную уравновешенность в подходах – просто выполняли качественно и стабильно стандарты в виде угловых на ближнюю стойку и в итоге соперники потеряли Карвахаля, а тот забил головой со своим небольшим ростом. «Боруссия» до этого успела отметиться только моментом с игрой на втором этаже от Фюллькруга, но вновь до забитого мяча дело не довела.

А вот соперники довели. И не только один раз, а еще и второй быстрый мяч забили тогда, когда немцы усилиями Матсена подарили такую возможность. Удар Винисиуса с левого фланга был плохим по исполнению, но кого это интересовало, если это – «Реал». А в финалах тот обычно побеждает. Тони Кроос, кстати, сделал голевую подачу с того самого углового во время первого гола, так что это был его вечер отдельно. Финальный в клубном футболе.

Лига чемпионов 2023/2024. Финал

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания) – 0:2

Гол: Карвахаль, 74, Винисиус, 83

Предупреждение: Шлоттербек, 40, Забитцер, 43 , Хуммельс, 79 – Винисиус, 35

«Боруссия»: Кобель — Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан (Маллен, 79), Брандт, Забитцер — Санчо, Фюллькруг, Адееми (Ройс, 72)

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Камавинга, Вальверде, Кроос (Модрич, 85) — Беллингем (Хоселу, 85) — Родриго (Милитао, 90), Винисиус (Васкес, 90+4)

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)

БОРУССИЯ Д – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА