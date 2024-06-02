Боруссия Д

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играли «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречались в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос ворота защищал Тибо Куртуа, а в резерве остался украинский голкипер Андрей Лунин.

Титул мадридскому клубу принесли голы Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора во втором тайме.

Это 15-й титул Лиги чемпионов для мадридского Реала!

Лига чемпионов. Финал

Лондон. Уэмбли. 1 июня

Боруссия Дортмунд (Германия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:2

Гол: Дани Карвахаль, 74, Винисиус Жуниор, 85

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Дани Карвахаль, 74 мин.

ГОЛ! 0:2. Винисиус Жуниор, 85 мин.