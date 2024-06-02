Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2023/24
1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играли «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встречались в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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У галактикос ворота защищал Тибо Куртуа, а в резерве остался украинский голкипер Андрей Лунин.
Титул мадридскому клубу принесли голы Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора во втором тайме.
Это 15-й титул Лиги чемпионов для мадридского Реала!
Лига чемпионов. Финал
Лондон. Уэмбли. 1 июня
Боруссия Дортмунд (Германия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:2
Гол: Дани Карвахаль, 74, Винисиус Жуниор, 85
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Дани Карвахаль, 74 мин.
ГОЛ! 0:2. Винисиус Жуниор, 85 мин.
События матча
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