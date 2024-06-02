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  4. Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.06.2024 22:00 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 июня 2024, 00:05 | Обновлено 02 июня 2024, 00:14
8448
1

Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2023/24

02 июня 2024, 00:05 | Обновлено 02 июня 2024, 00:14
8448
1
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играли «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречались в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос ворота защищал Тибо Куртуа, а в резерве остался украинский голкипер Андрей Лунин.

Титул мадридскому клубу принесли голы Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора во втором тайме.

Это 15-й титул Лиги чемпионов для мадридского Реала!

Лига чемпионов. Финал

Лондон. Уэмбли. 1 июня

Боруссия Дортмунд (Германия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:2

Гол: Дани Карвахаль, 74, Винисиус Жуниор, 85

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Дани Карвахаль, 74 мин.

ГОЛ! 0:2. Винисиус Жуниор, 85 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал видео голов и обзор Дани Карвахаль Винисиус Жуниор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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nick07
Не заслужена перемога реала.
Боруссія більше награла на перемогу але..,.. пора вже змінити футбольну мудрість на " грать дві команди, а виграє реал". 
Ну і варто привітати вболівальників ШД - ваш клуб в основі ЛЧ
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