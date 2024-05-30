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В первый день лета на легендарной лондонской арене «Уэмбли» состоится главный поединок года в клубном футбольном календаре. В финале Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Встреча пройдет под «контролем» словенского рефери Славко Винчича. «Мадрид» будет сражаться за свой 15 трофей Лиги (Кубка) чемпионов, тогда как «Дортмунд» – за второй.

Боруссия Д

11 лет назад «Боруссия» провела свой последний финал Лиги чемпионов. И тоже на знаменитом лондонском «Уэмбли». Тогда потрясающая команда Юргена Клоппа проиграла в главном поединке своему самому принципиальному сопернику – «Баварии» – 1:2.

От той команды в составе нынешней «Боруссии» осталось всего два игрока. Зато какие: Матс Хуммельс и Марко Ройс. Для Ройса финал против «Реала» станет последним поединком в желто-черной футболке: в новом сезоне Марко уже не будет защищать цвета своей главной команды в жизни. А коль так, у капитана «Боруссии» есть прекрасная возможность поставить восклицательный знак в своей богатой, но исковерканной травмами карьере.

Вообще нынешний сезон для «шмелей» можно будет назвать удачным лишь в случае победы в финале чемпионской Лиги, ибо в чемпионате Германии «Дортмунд» занял лишь пятое место, что стало худшим сезоном команды в Бундеслиге с 2015 года.

Однако неудачу во внутреннем первенстве команда Эдина Терзича компенсировала отличной игрой в главном континентальном турнире. Именно «Боруссию» многие называют главной сенсацией нынешней чемпионской Лиги.

«Дортмунд» попал в настоящую «группу смерти»: с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом». И не только в ней выжил, но и занял первое место.

В плей-офф шансы «Боруссии» котировались выше соперника только в первом раунде – против «ПСВ Эйндховен». Голландцев «шмели» прошли благодаря домашней победе 2:0. На выезде была зафиксирована ничья 1:1.

А дальше «Боруссия» считалась аутсайдером в противостоянии и с «Атлетико», и тем более с «ПСЖ». Но, тем не менее, именно немцы прошли дальше. С командой из столицы Испании «Дортмунд» обменялся домашними победами – в Мадриде был зафиксирован счет 2:1, а в Дортмунде – 4:2. А вот неизменного чемпиона Франции подопечные Терзича победили дважды по 1:0.

К финалу «Боруссия» подходит с минимальными кадровыми потерями. Из игроков основы в лазарете лишь форвард Аллер. Повреждения также имеют Морей, Дюранвиль и Бенсебаини, однако эта троица является, в лучшем случае, лишь игроками ротации.

Getty Images/Global Images Ukraine

По сообщениям немецкой прессы, накануне матча против «Реала» дортмундцы провели засекреченный тренировочный поединок против своей молодежной команды, в котором главная команда вдоволь порезвилась, отправив в ворота дубля множество мячей. В такой вот простой способ Терзич дал возможность своим подопечным выпустить пар накануне главного поединка в сезоне.

Эдин Терзич, главный тренер «Боруссии» Д:

– Мы очень хорошо играли и заслужили этот финал. Нам будет противостоять невероятно сильная команда, для которой финалы – обычное дело. Но мы знаем, что в одном матче возможно все. Если бы мы сыграли против «Реала» десять раз, возможно, было бы трудно одержать общую победу, но в одном матче, за 90 или 120 минут, мы способны обыграть любого соперника.

Реал

В отличие от «Боруссии», фактически провалившей внутреннее первенство, хотя и завоевавшей путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов независимо от исхода поединка на «Уэмбли», мадридская команда не испытала проблем в чемпионате Испании. «Реал» стал чемпионом заблаговременно, и последние как минимум четыре тура доигрывал в «карнавальном» режиме. Однако и этого с лихвой хватило для того, чтобы обогнать финишировавшую на втором месте «Барселону» на целых десять пунктов.

А вот в Лиге чемпионов команде Карло Анчелотти пришлось хорошо попотеть. Правда, уже после группового турнира, в матчах на выбывание. Потому что группу ЛЧ «Мадрид» прошел на одном дыхании, выиграв все поединки.

А вот дальше «Реалу» было непросто. Однако «сливочные» преодолели все преграды на пути к финалу. Порой мастерством, порой героизмом, а порой и благодаря удаче.

В первом раунде плей-офф «Реал» прошел «Лейпциг» лишь благодаря минимальной победе, добытой на выезде – 1:0. В Мадриде соперники разошлись миром 1:1. В этих матчах в «рамке» испанской команды отлично себя проявил наш Андрей Лунин.

В четвертьфинале «Реал» на «жилах» прошел главного фаворита турнира – действующего обладателя трофея «МанСити». Команды обменялись бешенными ничьими: 3:3 в Мадриде и 1:1 в Манчестере. Судьба путевки в полуфинал решилась в серии пенальти. И в этот раз блеснул украинский голкипер «Мадрида»: на счету Лунина два сейва.

В полуфинале ЛЧ мы стали свидетелями главного континентального противостояния: «Реал» сыграл против «Баварии». Напряженное и интересное «дерби» завершилось минимальной победой команды Анчелотти: 2:2 в Мюнхене и 2:1 в Мадриде.

Таким вот образом получилось, что «Реал» до финала ЛЧ не проиграл ни одного матча. Такое с мадридской командой случилось впервые.

Как и в «Боруссии», так и в «Реале» есть футболист, для которого предстоящий финал станет последним матчем за свою нынешнюю команду. Это Тони Кроос, бывший партнер Марко Ройса по Бундестим. 34-летний полузащитник заявил, что финал ЛЧ против «Боруссии» станет для него последним поединком в клубной карьере. А повесить бутсы на гвоздь Тони собирается после Евро-2024.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос проведет последний матч в клубной карьере

Не исключено, что и для еще одного ветерана «сливочных» – Луки Модрича – предстоящий поединок на «Уэмбли» может стать последним за «Реал»: если стороны не продлят соглашения, то тогда хорват покинет «Сантьяго Бернабеу». И если ему первого июня удастся поднять над головой еще один Кубок чемпионов, то Модрич станет самым титулованным футболистом в истории «Реала»: на его счету будет в таком случае шесть побед в главном континентальном кубке.

Может улучшить свой рекорд и наставник «Реала». Карло Анчелотти уже вписал свое имя в историю европейского футбола, став первым тренером, который четырежды выигрывал Кубок чемпионов. Если его команда обыграет «Боруссию», то «Папа Карло» возьмет свой пятый «ушастый» трофей (это только в качестве тренера; а как футболист Анчелотти дважды выигрывал главный трофей европейского футбола).

Ситуация в мадридском лазарете тоже достаточно оптимистическая. Давно травмирован Алаба, который уже длительное время на «больничном». Также вряд ли сыграет и Тчуамени, у которого свежее повреждение.

Ну и главный вопрос, волнующий украинского болельщика накануне финала: сыграет ли в основе Андрей Лунин? Анчелотти по этому поводу высказался неоднозначно: мол, у меня есть неделя, чтобы подумать над составом: «мне нравятся начавшиеся дебаты, и мы будем их вести до субботы». Однако, по просочившейся информации, Карло намерен поставить в рамку Тибо Куртуа.

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

– «Боруссия» заслужила быть в финале, так как команда показала отличные результаты в предыдущих раундах, обыграв такие сильные коллективы, как «Атлетико» и «ПСЖ». Это очень крепкая и сплоченная команда с отличными игроками. Их игра в обороне против «ПСЖ» меня удивила. Мы очень рады сыграть в очередном финале. Мы еще будем нервничать, но хотим, чтобы это случилось как можно позже. Мы должны воспользоваться этим моментом, грандиозным матчем, главным в этом году.

Компания GGBET предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа Боруссия Д – 5,29, ничья – 3,18, успех Реала – 1.65. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч.

Личные встречи

Матч на «Уэмбли» станет для соперников 14 очным противостоянием. В предыдущих матчах было немало эмоций, классных мячей и памятных событий. Чего стоит, хотя бы, сенсационные 4:1 в Дортмунде с покером Левандовского в полуфинале ЛЧ 2013 года. Последнее по счету свидание «сливочных» и «шмелей» датировано 2017 годом, когда команды пересеклись на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда оба матча выиграл «Мадрид» – 3:1 в Дортмунде и 3:2 дома. И в целом перевес пока что на стороне многократных чемпионов Испании: шесть побед против трех викторий «Дортмунда». Еще четыре поединка завершились вничью.

Прогноз на противостояние

«Мадрид» является неоспоримым фаворитом противостояния, и плясать нужно именно от этого. Испанская команда – более опытная, более мастеровитая. Кроме того, в пользу «Мадрида» – историческая память, вмещающая множество трофеев и еще больше поединков с максимальным градусом риска. В больших финалах «Реал» себя чувствует, как рыба в воде. Тогда как для «Дортмунда» участие в финале Лиги чемпионов – неимоверная удача. Если не произойдет ничего сверхъестественного, то «Реал» должен завоевать свой очередной «ушастый» кубок. Вместе с тем, не нужно быть прорицателем, чтобы утверждать, что и «Дортмунд» сделает все от него зависящее, дабы выиграть трофей. Предположим, что на один забитый мяч команда Терзича точно наиграет. Но это вряд ли ее спасет от поражения. Рекомендуем ставить на минимальную победу «Реала».

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Д: Кобель, Райерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен, Джан, Забитцер, Адейеми, Бранд, Санчо, Фюллькруг

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Вальверде, Кроос, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус