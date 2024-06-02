Анчелотти оценил победу Реала над Боруссией Д в финале Лиги чемпионов 23/24

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

После завершения встречи главным тренер сливочных Карло Анчелотти прокомментировал успех своих подопечных:

«К этому никогда не привыкнешь. Это было очень сложно, гораздо сложнее, чем мы думали. В первом тайме нам пришлось пострадать; во втором тайме мы меньше теряли мяч и играли лучше – но это уже все мелочи. Мы выиграли. Сказочный сон продолжается.

Мне не нравился уровень, на котором мы играли в первом тайме. Мы теряли мяч слишком часто и не в том месте. Мы позволили Дортмунду играть так, как они хотели – форсировать потери и играть в переходах. Вот где они наиболее опасны.

Мне не нужно было кричать в перерыве, но мне нужно было прояснить кое-что. Мы потеряли слишком много мячей, а Дортмунд переключался лучше нас. Затем мы немного скорректировали нашу стратегию, чтобы лучше позиционироваться на поле. К счастью, в конце концов, это сработало.

В этом сезоне у нас было много проблем из-за травм. Это еще больше сблизило нас как команду. Нужна хорошая сплоченность и качество. Одного из двух недостаточно.

Да, теперь мы будем праздновать. Я сказал президенту Пересу, чтобы он уже начинал думать о 16-м титуле Лиги чемпионов – но не говорю делать это с завтрашнего дня», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Боруссия Д – Реал – 0:2