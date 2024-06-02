ВИДЕО. Обнародована реакция Лунина после завершения финала Лиги чемпионов
Андрей вместе с Реалом выиграл главный еврокубковый клубный трофей в сезоне 2023/24!
1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.
В сети появилось видео с первой реакцией Лунина после финального свистка в финальном матче ЛЧ. Андрей, по понятным причинам, не стал сдерживать эмоций!
ВИДЕО. Обнародована реакция Лунина после завершения финала Лиги чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец за карьеру победил шесть боксеров из Великобритании
Элина одолела Ану Богдан в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Франции 2024