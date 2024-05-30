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Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.06.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
30 мая 2024, 13:59 |
67
0

Боруссия Д – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Лиги чемпионов

30 мая 2024, 13:59 |
67
0
Боруссия Д – Реал. Текстовая трансляция матча

В субботу, 1 июня, состоится финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2023/2024, в котором будут играть дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Уэмбли», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Конечно, явным фаворитом матча является мадридский «Реал», которому не привыкать участвовать в финалах Лиги чемпионов и выигрывать их. Вряд ли будет со стороны «сливочных» недооценка соперника, поэтому «Боруссии» придется прыгнуть выше головы, чтобы наконец-то заставить «Реал» капитулировать в финале. Интересна позиция украинских болельщиков в этом противостоянии – часть из них будет болеть за «Реал», потому что там играет наш земляк Лунин, но будет и часть, которая будет болеть за мадридцев только в том случае, когда Андрей выйдет в основе, что, к сожалению, выглядит маловероятным. Кроме того, большое количество поклонников киевского «Динамо» чисто принципиально будут болеть за «Боруссию», поскольку в случае успеха дортмундцев донецкий «Шахтер» не попадет напрямую в группу Лиги чемпионов, что явно порадует фанатов киевлян.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию «Боруссия» – «Реал» в украинской версии сайта.

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Боруссия Д - Реал Лига чемпионов текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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