Боруссия Д

В субботу, 1 июня, состоится финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2023/2024, в котором будут играть дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Уэмбли», начало – в 22:00 по Киеву.

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Конечно, явным фаворитом матча является мадридский «Реал», которому не привыкать участвовать в финалах Лиги чемпионов и выигрывать их. Вряд ли будет со стороны «сливочных» недооценка соперника, поэтому «Боруссии» придется прыгнуть выше головы, чтобы наконец-то заставить «Реал» капитулировать в финале. Интересна позиция украинских болельщиков в этом противостоянии – часть из них будет болеть за «Реал», потому что там играет наш земляк Лунин, но будет и часть, которая будет болеть за мадридцев только в том случае, когда Андрей выйдет в основе, что, к сожалению, выглядит маловероятным. Кроме того, большое количество поклонников киевского «Динамо» чисто принципиально будут болеть за «Боруссию», поскольку в случае успеха дортмундцев донецкий «Шахтер» не попадет напрямую в группу Лиги чемпионов, что явно порадует фанатов киевлян.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию «Боруссия» – «Реал» в украинской версии сайта.