Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Андрей из-за гриппа пропустит решающий поединок против «Боруссии» Д 1 июня
25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин не полетит вместе с командой на финал Лиги чемпионов 2023/24 в Лондон.
1 июня королевский клуб проведет решающий поединок главного еврокубкового клубного турнира на стадионе «Уэмбли» против «Боруссии» Дортмунд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
27 мая главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что Лунин заболел и у него повышенная температура. Журналист COPE Мигель Анхель Диас сообщил, что у украинца – грипп.
Однако Андрей все же отправится в Великобританию отдельно, не с командой. «Реал» решил изолировать Лунина, чтобы избежать заражения у других игроков.
🚨JUST IN: Andriy Lunin suffers from influenza B and he most likely that he will NOT be able to travel to London with the team tomorrow to avoid contagion. @miguelitocope pic.twitter.com/SNm65Uswqt— Madrid Zone (@theMadridZone) May 29, 2024
🚨NEW: Andriy Lunin will travel to London on Friday or Saturday but NOT with the team. @AranchaMOBILE ✈️ pic.twitter.com/kTM6SV9XLY— Madrid Zone (@theMadridZone) May 29, 2024
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