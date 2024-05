Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин не полетит вместе с командой на финал Лиги чемпионов 2023/24 в Лондон.

1 июня королевский клуб проведет решающий поединок главного еврокубкового клубного турнира на стадионе «Уэмбли» против «Боруссии» Дортмунд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

27 мая главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что Лунин заболел и у него повышенная температура. Журналист COPE Мигель Анхель Диас сообщил, что у украинца – грипп.

Однако Андрей все же отправится в Великобританию отдельно, не с командой. «Реал» решил изолировать Лунина, чтобы избежать заражения у других игроков.

