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Лига чемпионов
29 мая 2024, 19:01 | Обновлено 29 мая 2024, 19:04
3827
7

Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон

Андрей из-за гриппа пропустит решающий поединок против «Боруссии» Д 1 июня

29 мая 2024, 19:01 | Обновлено 29 мая 2024, 19:04
3827
7
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин не полетит вместе с командой на финал Лиги чемпионов 2023/24 в Лондон.

1 июня королевский клуб проведет решающий поединок главного еврокубкового клубного турнира на стадионе «Уэмбли» против «Боруссии» Дортмунд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

27 мая главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что Лунин заболел и у него повышенная температура. Журналист COPE Мигель Анхель Диас сообщил, что у украинца – грипп.

Однако Андрей все же отправится в Великобританию отдельно, не с командой. «Реал» решил изолировать Лунина, чтобы избежать заражения у других игроков.

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Андрей Лунин Лига чемпионов Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал болезнь грипп
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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ortomir
Хотів вболівати за реал, тепер буду щиро бажати поразки.
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+5
Serhii P.
будемо вважати, що ми повірили
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+5
BATI-GOOOOOL
Нарешті знайшли вихід из сітуації,Лунін заслуговував місце в фінале і Куртуа заслуговував,но боси і більшість фанатів вважали що Куртуа більше заслуговує,що робити? А давайте скажемо що Лунін захворів." І ВОВКИ СИТІ І ВІВЦІ ЦІЛІ"
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+2
OKs100
Ага, грипп, а потом будет новость на следующий день после матча, что он уходит из Реала.
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+1
pol-55
Хм,гравців Реала заражувати зась,інших людей пох  .
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0
AndiM
Новини все дурніші і дурніші. Хто взагалі в таке повірить ( ну окрім виборців щєлі)?
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-1
Gargantua
а если б Куртуа не выздоровел?
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-1
Первый Среди Равных
Я не знаю, як вони його заразили. Розпилили бактерії у нього в кімнаті, намастили дверну ручку, підмішали щось у їжу чи підговорили лікаря. Але це уже просто повне дно зі сторони Реала. Наносити шкоду здоров'ю власному гравцеві лиш би не довелось випускати його в матчі і щоб було виправдання. За таке треба в тюрму садити. 
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-1
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